AP

BOSTON - William Nylander a réussi un premier tour du chapeau en carrière, James van Riemsdyk a brisé l'égalité pour de bon en marquant son deuxième but du match avec 1:36 à faire et les Maple Leafs de Toronto ont mis fin à une série de trois revers en battant les Bruins de Boston 6-5, samedi.

Connor Brown a aussi touché la cible pour les Maple Leafs, qui s'approchent à un point des Bruins et du troisième rang de la section Atlantique. Les Maple Leafs ont également cinq matchs en main sur les Bruins.

David Pastrnak a réussi un doublé pour les Bruins, alors que Ryan Spooner, Patrice Bergeron et Torey Krug ont aussi trouvé le fond du filet. Bergeron et Krug l'ont fait en avantage numérique.

Bergeron a aussi récolté deux passes.

Frederik Andersen a stoppé 36 tirs devant le filet des Maple Leafs.

Du côté des Bruins, Tuukka Rask, qui effectuait un 12e départ consécutif, a été chassé de son filet après le quatrième but des Leafs. Zane McIntyre a réalisé 10 arrêts en relève.

Le bonheur tranquille des Penguins

Sommaire

Sidney Crosby a inscrit deux buts et il a ajouté une aide, Marc-André Fleury a bloqué 22 lancers et les Penguins de Pittsburgh ont battu les Blues de St. Louis 4-1.

Kris Letang et Justin Schultz ont également fait bouger les cordages pour les Penguins, qui revendiquent un dossier de 20-2-2 quand Crosby marque un but.

Penguins 4 - Blues 1

Patrik Berglund a noirci la feuille de pointage pour les Blues, qui ont perdu pour une première fois depuis que Mike Yeo a remplacé Ken Hitchcock derrière le banc.

Jake Allen a effectué 27 arrêts et il n'a pas remporté deux matchs de suite depuis qu'il a signé quatre gains consécutifs entre le 26 novembre et le 6 décembre.

Fleury, qui faisait sa première apparition devant le filet depuis le 14 janvier, a gagné une première partie depuis le 8 janvier.

Défaite crève-coeur des Stars

Sommaire

Trevor van Riemsdyk a poussé un retour de lancer derrière la ligne rouge alors qu'il restait 4:03 à jouer en troisième période et les Blackhawks de Chicago ont vaincu les Stars de Dallas 5-3.

Le gardien des Stars Kari Lehtonen a stoppé un tir d'Artem Anisimov, mais van Riemsdyk a envoyé la rondelle sous Lehtonen pour porter la marque à 4-3 Blackhawks. Jonathan Toews a ensuite ajouté un but dans un filet désert.

Le grand frère de van Riemsdyk, James, a aussi marqué un but vainqueur samedi, dans un gain des Maple Leafs de Toronto contre les Bruins de Boston.

Jamie Benn, Tyler Seguin et Radek Faksa ont fait bouger les cordages pour les Stars. Lehtonen a complété la rencontre avec 31 arrêts.

Ryan Hartman et Gustav Forsling ont enfilé l'aiguille et Patrick Kane a créé l'égalité 3-3 en troisième période, pour les Blackhawks. Ceux-ci montrent une fiche de 4-0 contre les Stars cette saison. Corey Crawford a lui aussi réalisé 31 arrêts dans la victoire.



Boyle brise une aile des Ducks

Sommaire



Brian Boyle a enfilé l'aiguille lors de la quatrième ronde des tirs de barrage et le Lightning de Tampa Bay a défait les Ducks d'Anaheim 3-2.

Jonathan Drouin et Alex Killorn ont touché la cible en temps réglementaire tandis que Nikita Kucherov a préparé les buts de ses coéquipiers. Ben Bishop a stoppé 14 rondelles pour le Lightning, qui a porté à 4-9-2 sa fiche au cours des 15 dernières parties.

Ducks 2 - Lightning 3

Brandon Montour et Ryan Getzlaf ont répliqué pour les Ducks, qui ont perdu les deux premiers matchs d'une séquence de six à l'étranger. Jonathan Bernier a repoussé 35 lancers. Ryan Kesler a amassé deux aides.

Getzlaf a permis aux Ducks de créer l'égalité en troisième période pour forcer la tenue d'une période de prolongation.



Taylor Hall marque deux buts pour les Devils

Sommaire

Taylor Hall a marqué deux buts, Travis Zajac a obtenu un but et une aide et les Devils du New Jersey ont battu les Blue Jackets de Columbus 5-1.

Jacob Josefson et Seth Helgeson ont également touché la cible tandis que Cory Schneider a repoussé 31 arrêts pour les Devils, qui ont signé un sixième gain de suite à l'étranger.

Devils 5 - Blue Jackets 1

Les Blue Jackets ont perdu une deuxième rencontre consécutive, après s'être inclinés contre les Penguins de Pittsburgh, vendredi. Ils montrent une fiche de 6-8-1 depuis qu'ils ont établi un record d'équipe en gagnant 16 matchs de suite.

Matt Calvert a été l'unique buteur des Blue Jackets. Sergei Bobrovsky a stoppé 25 tirs.



Petr Mrazek se dresse devant les Predators

Sommaire

Petr Mrazek a réalisé 42 arrêts, Mike Green a inscrit le seul but du match et les Red Wings de Detroit ont blanchi les Predators de Nashville 1-0.

Pekka Rinne a quant à lui repoussé 18 rondelles pour les Predators, qui ont perdu deux de leurs trois derniers matchs.

Red Wings 1 - Predators 0

Mrazek est toujours invaincu en cinq parties en carrière contre les Predators. Il a effectué neuf arrêts en première période, 16 en deuxième et 17 en troisième pour enregistrer un premier blanchissage cette saison et un dixième en carrière.

Green a marqué le but vainqueur alors qu'il ne restait qu'une minute 30 secondes à faire au premier vingt.