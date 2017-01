AP

NEWARK, N.J. - Nazem Kadri a amorcé une période de quatre buts des Maple Leafs de Toronto et ils ont battu les Devils du New Jersey 4-2, vendredi soir.

Kadri a marqué son 15e filet de la campagne lorsqu'il a sauté sur un retour de lancer de James van Riemsdyk, lors d'un avantage numérique.

Connor Brown, Auston Matthews et Tyler Bozak ont ensuite suivi ce but en touchant la cible trois fois en 1:58. Brown a d'ailleurs fait mal paraître le gardien des Devils Cory Schneider en lui soutirant la rondelle avant de trouver le fond du filet en désavantage numérique. Bozak et Kadri ont également ajouté une mention d'aide tandis que van Riemsdyk a préparé deux réussites des siens.

Frederik Andersen a réalisé 30 arrêts pour les Maple Leafs, qui ont remporté six de leurs sept derniers matchs (6-0-1).

Pierre-Alexandre Parenteau et Jon Merrill ont réduit l'écart pour les Devils, en fin de troisième période, mais ce fut trop peu trop tard.



Jonathan Marchessault permet aux Panthers de l'emporter

Sommaire

Jonathan Marchessault a fait bouger les cordages en troisième période, le gardien James Reimer a bloqué 26 tirs et les Panthers de la Floride ont défait les Predators de Nashville 2-1.

Predators 1 - Panthers 2

Greg McKegg, tôt en première période, a également marqué pour les Panthers.

Dans la victoire, Jaromir Jagr a récolté la 1 137e mention d'aide de sa carrière sur le but de Marchessault, son 12e de la saison.

Marchessault a inscrit le but décisif lorsque son tir, décoché de l'extérieur du cercle droit de mise en jeu, a déjoué la vigilance de Juuse Saros, qui a bloqué 32 rondelles.

Craig Smith, aidé de Mike Ribeiro et Filip Forsberg, avait permis aux Predators d'égaler le score à 5:03 du troisième vingt. Les hommes de Peter Laviolette ont subi un cinquième revers à leurs sept dernières rencontres.

Reimer a été envoyé dans la mêlée lorsque Roberto Luongo a ressenti de l'inconfort au haut du corps lors de la période d'échauffement. Le gardien montréalais a quitté le banc pendant la première période et n'est pas revenu.

Bobby Segin, un ancien gardien de l'Université du Connecticut aujourd'hui attaché au département de la comptabilité chez les Panthers, a été appelé en renfort à titre de gardien d'urgence.

Avant le début du match, les Panthers ont respecté un moment de silence en hommage aux victimes de la fusillade survenue plus tôt dans la journée à l'aéroport de Fort Lauderdale.

On a éteint les lumières de l'aréna et affiché sur le tableau indicateur les lettres FLL, le code international de l'aéroport de Fort Lauderdale.

Les dirigeants des Panthers ont décidé de présenter la rencontre après qu'il eut été déterminé que la fusillade était un incident isolé et que la sécurité des spectateurs à l'aréna n'était pas menacée, a expliqué le président exécutif des Panthers, Peter Luukko.

Darling se dresse devant les Hurricanes

Sommaire

Scott Darling a effectué 39 arrêts, un sommet pour lui cette saison, et les Blackhawks de Chicago ont tenu le coup pour finalement vaincre les Hurricanes de la Caroline 2-1.

Hurricanes 1 - Blackhawks 2

Darling, qui agit à titre de second à Corey Crawford, a affronté les Hurricanes pour une deuxième fois en une semaine. Il a aidé les Blackhawks à signer une deuxième victoire consécutive, eux qui avaient défait les Sabres de Buffalo en prolongation, jeudi.

Jonathan Toews a inscrit un septième but cette saison tandis qu'Artemi Panarin a trouvé le fond du filet pour une 16e fois pour les locaux, qui avaient perdu cinq de leurs six dernières parties (1-4-1) avant de gagner deux matchs en 24 heures.

Cam Ward a stoppé 22 lancers à son 15e départ consécutif pour les Hurricanes. Victor Rask a été leur unique marqueur.

Granlund et Miller unissent leurs efforts

Sommaire

Markus Granlund a amassé deux buts et une aide, Ryan Miller a stoppé 44 lancers et les Canucks de Vancouver ont doublé les Flames de Calgary 4-2, pour signer un sixième gain de suite.

Michael Chaput et Loui Eriksson ont aussi touché la cible pour les Canucks, qui connaissent leur meilleure séquence de victoires depuis décembre 2013.

Michael Frolik a inscrit les deux buts des Flames tandis que Mikael Backlund a obtenu deux mentions d'assistance. Brian Elliott a bloqué neuf tirs pour les Flames, qui accueilleront les Canucks samedi.

Cette victoire a permis aux Canucks de s'emparer de la deuxième place des équipes repêchées de l'Association Ouest, un point devant les Kings de Los Angeles. Il s'agissait également de la première présence des Canucks dans le top-8 depuis le début du mois de novembre. Les Flames détiennent un point d'avance devant les Canucks pour la première place des équipes repêchées.

