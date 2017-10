LAS VEGAS - Les Golden Knights avaient promis de rendre un hommage digne et respectueux aux 58 victimes de la folie meurtrière du 1er octobre dernier, aux premiers répondants qui ont volé au secours et soigné les blessés et à la population de Las Vegas.

Ils ont tenu promesse.

Les responsables de la cérémonie ont eu la brillante idée d’inviter pompiers, policiers, ambulanciers, médecins, infirmières et répartiteurs qui ont été plongés au centre des mesures d’urgence déclenchées dès les premiers coups de feu entendus. Les uns en uniformes, les autres en tenues civiles, ces premiers répondants ont été présentés un à un à la foule avant d’aller escorter un joueur des Knights jusqu’au centre de la patinoire.

Parce que la direction de l’équipe tenait à ce que l’hommage soit consacré aux vrais héros de la soirée, les joueurs des Golden Knights se sont symboliquement alignés derrière les premiers répondants. Invités à se rendre sur la patinoire, les joueurs des Coyotes de l’Arizona sont venus s’installer derrière leurs adversaires des Knights tout comme les officiels dont les arbitres québécois François St-Laurent et Dave Jackson. Une mise en scène qui a donné plus de poids encore à ce symbole déjà très fort.

Le moment le plus poignant de la cérémonie a suivi alors que la foule a été invitée à se recueillir dans un moment de silence de 58 secondes. Pendant que ces secondes défilaient une à une à l’écran géant dans un silence digne que tous les spectateurs présents ont respecté, les noms des 58 victimes ont été projetés sur la patinoire.

Une belle et bonne idée qui a donné de beaux moments d’émotions.

Deryk Engelland, le vétéran défenseur acquis lors du repêchage d’expansion, a ensuite pris la parole au nom de ses coéquipiers. « J’ai rencontré mon épouse ici – Engelland a défendu les couleurs des Wranglers de Las Vegas dans la défunte Ligue de la Côte Est –, nos enfants sont nés ici et comme vous je sais à quel point cette ville est spéciale. »

Puis, en s’adressant directement aux premiers répondants, Engelland a ajouté : « Je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait. À toutes les familles touchées directement par la tragédie, nous ferons tout notre possible pour vous appuyer », avant de conclure avec la phrase : « We are Vegas Strong! »

Cette conclusion a aussitôt été saluée par une grande ovation.

Appel à la résilience

Ce message d’unité, cet appel à la résilience en guise de réaction à l’absurdité des événements du premier octobre dernier, est tapissé sur tous les murs à Las Vegas. Pas surprenant que la direction des Golden Knights l’ait aussi adopté en guise de slogan autour duquel la mise en marché du premier match a été orchestrée.

Les Golden Knights rendent hommage aux victimes

Pour laisser toute la place à ce « Vegas Strong », les Golden Knights ont d’ailleurs demandé, et obtenu, la permission de la LNH de retirer toutes les publicités normalement disposées sur les bandes ceinturant la patinoire.

« Ça allait de soi », a convenu le commissaire Gary Bettman à son arrivée au T-Mobile Arena où il a tenu un point de presse avant la rencontre.

Le commissaire a d’ailleurs louangé la décision de la nouvelle équipe de modifier les cérémonies d’avant-match pour la transformer en hommage aux victimes directes et indirectes de la fusillade.

« C’était la seule décision à prendre, a insisté Gary Bettman. Les Golden Knights et leurs joueurs se sont impliqués directement afin d’apporter leur soutien à la suite de la tragédie. Ils ont démontré à quel point ils font déjà partie de leur nouvelle communauté et c’est dans cette foulée que l’hommage de ce soir sera rendu. Je crois en la force du divertissement pour aider à composer avec des épreuves et c’est ce que je souhaite que le match de ce soir et les performances des Golden Knights pourront apporter. »

Avec l’accord de la LNH, la ville de Las Vegas a d’ailleurs reçu la première étoile de la rencontre.

Une victoire historique

Bien que les cérémonies festives initialement prévues pour souligner le premier match historique des Golden Knights devant leurs partisans ont été remises à vendredi, alors que les Red Wings de Detroit seront les visiteurs aux T-Mobile Arena, Marc-André Fleury et ses coéquipiers ont pris les moyens pour soulever la foule en leur offrant une victoire de 5-2.

Loin d’être perturbés par les émotions vécues avant la rencontre, les joueurs des Golden Knights ont amorcé la rencontre avec énergie. Ils ont pris d’assaut le territoire ennemi et le Tchèque Tomas Nosek est passé à l’histoire en enfilant le premier but marqué au T-Mobile Arena. Nosek a profité d’un très beau jeu de Pierre-Edouard Bellemare, qui a brisé un jeu à la bleue des Coyotes, pour filer vers le gardien Antti Raanta qu’il a déjoué 2 minutes, 31 secondes après le début de la rencontre.

Deryk Engelland a doublé l’avance moins de deux minutes plus tard avec un puissant tir frappé de la ligne bleue.

James Neal a ajouté un troisième but alors qu’il a surpris Raanta avec un tir de l’enclave qui a non seulement fait mal paraître le gardien finlandais, mais qui l’a aussi chassé du match après qu’il eut accordé trois buts sur seulement six tirs des Knights.

Si les joueurs des Golden Knights ont été visiblement fouettés par l’hommage rendu avant la rencontre, leurs adversaires des Coyotes, à commencer par leur gardien, ont semblé grandement amortis en dépit de la mise en garde servie par leur entraîneur-chef Rick Tocchet.

« J’ai vécu ce genre de cérémonies plusieurs fois au cours de ma carrière. Elles n’étaient bien sûr pas aussi émotives que celle que nous vivrons ce soir, mais on a déjà parlé à nos joueurs pour les aviser que ces cérémonies ne doivent d’aucune façon servir d’excuse. Elles doivent au contraire servir de tremplin pour connaître un bon début du match. Tu dois les absorber et les utiliser », expliquait Tocchet.

Dommage pour le coach des Coyotes que son message ait été mieux compris par ses adversaires que ses propres joueurs.

En relève à Antti Raanta, le Québécois Louis Domingue s’est donc trouvé dans une situation difficile. Une situation qu’il a compliquée en accordant un but rapide aux Golden Knights. Campé à sa gauche pendant que son équipe écoulait une pénalité, Domingue a vu James Neal sauter sur une rondelle libre à l’embouchure du but pour inscrire son deuxième du match et son cinquième déjà en trois rencontres cette saison.

En moins de 11 minutes de jeu, les Golden Knights avaient déjà offert quatre buts à leurs partisans qui célébraient comme il se doit cet exceptionnel début de rencontre.

C’est alors qu’on a entendu dans les hauteurs des gradins du T-Mobile Arena des partisans crier : « On veut le coupe, on veut la coupe, on veut la coupe! »

Forts de leur troisième victoire consécutive, les Golden Knights de Las Vegas sont passés à l’histoire hier alors qu’ils sont devenus le premier club d’expansion à signer des gains à ses trois premières rencontres. Ils succèdent donc aux Kings de Los Angeles et aux Golden Seals de la Californie qui, depuis 1967-1968, étaient les deux seuls clubs d’expansion à avoir gagné leurs deux premiers matchs.

Malgré ce départ historique qui leur permettra d’attirer l’attention positivement à Las Vegas et de susciter de l’intérêt dans un bassin potentiel de plus de 2 millions de partisans, il sera difficile pour les Golden Knights de maintenir le rythme des trois premiers matchs. Il sera encore plus difficile d’accéder aux séries éliminatoires. Quant à la coupe Stanley, il faudra être bien patient…

Tobias Reider a insufflé un peu d’espoir dans le camp des Coyotes en déjouant Marc-André Fleury après que les Knights eurent pris les devants 4-0.

Oscar Lindberg a toutefois redonné une avance de quatre buts aux héros locaux qui n’ont jamais ensuite été menacés malgré un but tardif de Kevin Connauton, des Coyotes. De fait, ils ne l’ont jamais été un point c’est tout aux grands plaisirs des 18 191 partisans qui ont rempli les gradins du T-Mobile Arena pour une toute première fois et qui ont manifesté leur satisfaction toute la soirée alors que les animations de foule étaient aussi réussies que les performances des joueurs sur la patinoire.

Victoires sur tous les fronts

Le T-Mobile Arena ne sera sans doute pas rempli à pleine capacité lors des 40 prochains matchs cette saison. Il ne vibrera sans doute pas tous les soirs avec la même intensité qui y régnait mardi soir. Les Golden Knights traverseront même or de tout doute des passages difficiles aux guichets comme sur la patinoire au fil des prochaines années.

Mais les partisans qui déambulaient autour du T-Mobile Arena plusieurs heures avant la rencontre et qui endossaient par milliers des chandails aux couleurs de leur nouvelle équipe – les chandails numéro 29 coiffés du nom de Fleury sont sans l’ombre d’un doute les plus populaires – témoignent un intérêt évident à l’égard de leur club, de leurs joueurs et du hockey de la LNH.

Les Golden Knights ont gagné sur tous les fronts mardi soir.

Ils ont battu sans appel pour une deuxième fois de suite leurs voisins immédiats de l’Arizona. Ils ont réussi avec distinction le mandat difficile de rendre un hommage émouvant et respectueux aux victimes de la fusillade de dimanche dernier. Ils ont surtout réussi à combler des partisans qui ont célébré cette première victoire en chantant «Viva Las Vegas» avec Elvis Presley, dont le fantôme flotte toujours sur la capitale du jeu et des plaisirs…

Des partisans qui voudront l’être encore vendredi et qui seront de plus en plus exigeants au fil des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années.

Un gros défi oui.

Mais c’est certainement bien parti.