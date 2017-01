Robert Legault, les Cantonniers de Magog

MAGOG - Les Cantonniers de Magog seront de retour en action ce vendredi à 19 h à l’aréna de Magog alors qu’ils recevront les Estacades de Trois-Rivières.

La troupe de l’entraîneur Félix Potvin a profité de la période des Fêtes pour recharger les batteries afin d’attaquer en force cette fin de saison qui s’annonce très excitante.

Les Cantonniers sont au premier rang de la division Tacks avec 54 points contre 47 et 46 pour les formations du Lac-St-Louis et du Collège Charles-Lemoyne. Ils sont dans la course au premier rang du classement général alors que les formations du Collège Notre-Dame (Rivière-du-Loup) et de Saint-Eustache ont 59 et 57 points, respectivement. Par contre, les Magogois ont joué une partie de plus que les quatre équipes mentionnées.

La fin de la période des Fêtes apporte son lot de nouvelles dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec. Entre autres, plusieurs joueurs du circuit Baillairgé sont rappelés par les équipes de la LHJMQ. C’est le cas du Granbyen Alexandre Couture qui va terminer la saison avec les Foreurs de Val-d’Or ainsi que du meilleur pointeur de l’équipe, le Drummondvillois Olivier Mathieu, qui s’en va avec les Remparts de Québec.

Âgé de 16 ans, Couture a un total de 24 points en 22 matchs, dont sept buts, depuis le début de la saison. Il a été rappelé à quelques reprises par la formation de l’Abitibi où il s’en va dès maintenant tout comme Olivier Mathieu avec la formation de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) avant qu’il soit échangé à Québec. Mathieu est le meilleur pointeur de l’équipe avec 26 points en 23 matchs, dont 13 buts.

Il faudra voir si d’autres rappels auront lieu d’ici le match de vendredi soir. La date limite est le 6 janvier.

La grande famille des Cantonniers a appris le décès de deux personnes chères à notre organisation. D’abord, monsieur Jean-Claude Larivière a été impliqué dans notre organisation pendant plusieurs années. Puis, la veille du Jour de l’an, c’est monsieur Gilles Gingras qui est décédé.

Nous désirons offrir nos plus sincères sympathies à la famille de monsieur Jean-Claude Larivière ainsi qu’aux familles de Manon Gingras et Christian Lord, le gouverneur de notre équipe, pour ce qui est du décès de Gilles.

Nous désirons prendre le temps de vous offrir ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que vos projets se réalisent et nous vous invitons à venir nous encourager pour cette fin de saison qui s’annonce excitante.

Bonne et heureuse année 2007!

On vous attend ce vendredi à 19 h à l’aréna de Magog contre les Estacades de Trois-Rivières.