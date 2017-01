Robert Legault, Les Cantonniers de Magog

MAGOG - C’est avec cinq joueurs affiliés que les Cantonniers de Magog ont affronté les Estacades de Trois-Rivières devant une excellente foule de 570 amateurs vendredi soir à l’aréna de Magog. Malheureusement, les visiteurs sont repartis avec la victoire au compte de 3-1.

Après une première période sans but, les Estacades ont été les premiers à s’inscrire au pointage sur le 22e but de la saison de Cédric Desruisseaux à 2:18, pendant une pénalité à Félip Bourdeau.

Les Cantonniers ont nivelé la marque dans les mêmes circonstances quand Jacob Dion a compté son premier but de la saison à 18:06. Puis William Vadnais a inscrit le premier de ses deux buts, son 6e de la saison, avec 21 secondes à faire à la période.

Ce même Vadnais a complété le pointage dans un filet désert avec 65 secondes à jouer dans la rencontre.

Le gardien des Cantonniers Jacob Delorme a fait face à 29 lancers contre 24 vers William Grimard.

Avant la rencontre, la formation magogoise a honoré ses joueurs du mois de décembre en collaboration avec le Groupe D’Amours. Olivier Mathieu (joueur offensif - 2 buts et 2 passes en trois matchs), Isaak Châteauneuf (joueur défensif - +3 et un point) et Justin Bergeron (joueur étudiant) ont reçu des cadeaux remis par le commanditaire.

Les Cantonniers ont maintenant une priorité de cinq points sur les Riverains du Collège Charles-Lemoyne au premier rang de la section Tacks. Magog a 54 points et un match de plus de disputé que les Riverains à 49.

La troupe de l’entraîneur Félix Potvin complétera sa fin de semaine en affrontant les Lions du Lac St-Louis ce samedi à 15 h à Dollard-des-Ormeaux.

Les prochains matchs locaux des Cantonniers auront lieu le vendredi 13 janvier à 19 h contre les Vikings de Saint-Eustache et le samedi 14 janvier à 13 h 30 contre les Lions du Lac St-Louis.