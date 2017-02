Gabriel Duhamel, les Élites de Jonquière

SAGUENAY - Les Estacades de Trois-Rivières étaient en visite pour une deuxième fois cette saison au Foyer des Loisirs de Jonquière pour y affronter les Élites de Jonquière, des rivaux de division. Les Jonquiérois ont enlevé les honneurs de ce duel par la marque de 4 à 3 en tirs de barrage.

Tout d’abord, les Élites ont été les seuls à atteindre le fond du filet en première période. Vincent Cloutier a poussé une rondelle libre devant le filet derrière William Grimard pour propulser sa formation en avant par la marque de 1 à 0 après 20 minutes.

Par la suite, le deuxième engagement a permis à la troupe de Steve Thériault de doubler son avance lorsque Gabriel Villeneuve a dévié une rondelle avec son corps pour faire 2 à 0 Jonquière.

L’équipe trifluvienne n’avait cependant pas dit son dernier mot. Tout d’abord, Tommy Luneau a marqué son tout premier but dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec et a du même coup réduit l’écart à un seul but. Charles-Édouard Drouin a effectué une belle feinte pour redonner une priorité de deux buts aux Élites, mais les Estacades ont marqué deux fois plutôt qu’une en fin de rencontre pour forcer la tenue d’une prolongation.

Lors du temps supplémentaire, les Élites ont passé beaucoup de temps en zone offensive, ne pouvant toutefois diriger de tirs vers le gardien Grimard.

Les tirs de barrage ont donc été une nécessité. Les spectateurs ont dû attendre jusqu’au dernier tireur avant de voir la rondelle se loger dans le filet. En effet, c’est Gabriel Montreuil qui a effectué une feinte renversante pour ensuite loger la rondelle du revers dans le haut du filet, donnant une deuxième victoire consécutive aux Élites.

Franco Beaudoin a quitté le match en troisième période en raison d’une blessure. Son cas sera évalué très prochainement. La formation jonquiéroise sera privée de son attaquant pour le match de demain.

Les Jonquiérois ont été témoins de la force de caractère des Estacades, détenteurs de sept victoires à leurs dix derniers matchs. L’équipe de la Mauricie a levé son jeu d’un cran lors du troisième engagement pour créer l’égalité et amener le match en période supplémentaire.

« C’est une équipe bien dirigée, ils ont beaucoup de caractère, ils ont confiance dans ce genre de situation un peu comme nous l’an passé », a commenté Steve Thériault.

L’entraîneur-chef a également louangé le très bon travail de ses joueurs de 15 ans, dont celui de Gabriel Montreuil (but gagnant en tirs de barrage), Charles-Édouard Drouin (troisième but des siens) et Mikisiw Awashish (première étoile RDS du match).

Les Élites joueront de nouveau dimanche après-midi à 13 heures alors qu’ils seront en visite au Complexe multifonctionnel Saint-Augustin pour y affronter la formation de tête du circuit Baillairgé, le Blizzard du Séminaire Saint-François.

Les trois étoiles RDS du match :



1re - Mikisiw Awashish (JON)

2e - Charles-Édouard Drouin (JON)

3e - William Grimard (TR)