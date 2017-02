Ligue de hockey midget AAA du Québec

Les Vikings de Saint-Eustache avaient besoin d’une victoire face au Rousseau Royal de Laval-Montréal pour s’assurer du championnat de la division CCM.

La troupe de Martin Daoust peut dire mission accomplie alors qu’elle a pris la mesure du Rousseau Royal par la marque de 6 à 1 vendredi soir à l’aréna Fleury. Les Vikings remportent la Coupe CCM pour la 3e fois dans l’histoire de la franchise.

Pour les Eustachois, Thomas Lacombe et Nathan Légaré avec chacun un doublé, Félix Lafrance et Alex Vosniades ont trouvé le fond du filet, pendant qu’Alexis Lafrenière ajoutait 3 aides à sa fiche, totalisant 74 points au premier rang des compteurs de la ligue, soit 8 de plus que Samuel Poulin.

Pour le Rousseau Royal, seul William Monzione a réussi à tromper la vigilance du gardien des Vikings.

Dans les tirs au but, les visiteurs ont bombardé la cage adverse de 48 lancers contre 32 pour le Laval-Montréal. Le gardien Anthony Morrone a remporté sa 14e victoire de la saison.

Les 3 étoiles RDS: 1re- Thomas Lacombe (2-1) STE, 2e- Alexis Lafrenière (0-3) STE et 3e- Carmine-Anthony Pagliarulo (42 arrêts) LM.