Kassandra Lebel, Élites de Jonquière

SAGUENAY - De retour d’un long congé des Fêtes, les Élites de Jonquière étaient opposés aux Albatros du Collège Notre-Dame samedi après-midi au Foyer des Loisirs. L’équipe jonquiéroise tentait de repartir du bon pied alors qu’ils terminaient en décembre dernier avec 7 victoires et 21 défaites.

Le dernier match opposant les deux équipes avait été plutôt serré, se terminant par une victoire des Albatros par la marque de 2 à 1 en fusillade. Cette fois-ci, l’objectif a été atteint. Les Élites ont remporté la victoire par la marque de 3 à 2 en prolongation.

Aucun but n’a été compté lors du premier 20 minutes de jeu. Les deux équipes ont été plutôt disciplinées, alors qu’une seule pénalité a été attribuée aux Jonquiérois.

Lors du deuxième engagement, l’atmosphère était beaucoup plus tendue. Plusieurs pénalités ont été allouées aux Élites, mais après 40 minutes de jeu aucun but n’avait été marqué.

C’est finalement Olivier Charest qui a été le premier marqueur de la rencontre alors qu’il inscrit son septième de la saison sans aide. Il a fallu un peu moins d’une minute à Tristan Pelletier pour permettre à son équipe de créer l’égalité.

Toutefois, Marc-Antoine Gagné n’avait pas dit son dernier mot, lorsqu’il a dévié le tir d’Hugo Savinsky, aidé de Mathieu Boulianne. Puis alors qu’il restait moins de deux minutes, Édouard Ouellet a permis aux siens de recréer l’égalité. Les deux équipes se sont donc disputé la victoire en prolongation.

Mathieu Boulianne a été celui qui a donné la victoire à l’équipe de Steve Thériault, aidé de Gagné et de Savinsky.

La première étoile RDS du match a été décernée au gardien jonquiérois Jonathan Cournoyer, la deuxième à Félix-Antoine Drolet des Albatros et la troisième au capitaine Marc-Antoine Gagné des Élites.

Des joueurs plus confiants

L’équipe de l’entraîneur-chef Steve Thériault avait comme objectifs de rester discipliner, de faire des changements intelligents et de travailler et persévérer plus fort que l’équipe adverse.

Mission accomplie, Steve Thériault se dit convaincu de la performance de ses joueurs, mais il affirme toutefois que la deuxième période a été plus difficile et que les Albatros, à ce moment, jouaient plus habilement. Il déclare toutefois que la première et la troisième période leurs ont toutes deux appartenues.

« La partie d’aujourd’hui nous a permis de voir que le Challenge CCM a redonné confiance à la plupart des joueurs et nous allons nous servir de ça pour créer une vague en cette fin de saison et en vue des séries éliminatoires », affirme l’entraîneur-chef.

La clé du succès est, selon lui, d’avoir 20 joueurs qui donnent le meilleur d’eux-mêmes et de se faire confiance.

Un deuxième combat

Les deux équipes recroiseront le fer dimanche après-midi dès 14 h au Foyer des Loisirs. Les Élites tenteront d’obtenir une deuxième victoire face aux Albatros du Collège Notre-Dame qui sont présentement au quatrième rang du classement général.