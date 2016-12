TORONTO - Marek Sloboda et Milos Roman ont amassé un but et une aide chacun et la Slovaquie a vaincu la Lettonie 4-2, vendredi.

La Slovaquie (1-0-0-2) a ainsi évité la ronde de relégation, tandis que la Lettonie (0-0-0-4) devra survivre contre la Finlande pour conserver sa place au tournoi l'an prochain.

Filip Lestan et Andrej Hatala ont aussi touché la cible pour la Slovaquie, tandis que Michal Roman a accumulé deux aides. Adam Huska a effectué 22 arrêts.

Karlis Cukste et Filips Buncis ont récolté un but et une aide chacun pour la Lettonie. Mareks Mitens a stoppé 32 des 36 tirs dirigés vers lui.

Le Canada et les États-Unis dominent le classement du groupe B avec des fiches parfaites après trois rencontres. Ils croiseront le fer pour la couronne du groupe, samedi. La Slovaquie affrontera la Russie (1-0-0-2) dans l'autre match.