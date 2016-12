MONTRÉAL - Les champions en titre du Championnat mondial junior nagent en eaux troubles après seulement deux matchs.

Après avoir encaissé un revers de 2-1 contre la République tchèque, la Finlande s'est fait surprendre par le Danemark qui l'a emporté 3-2, mardi, au Centre Bell.

Le gardien Kasper Krog a permis aux siens de signer leur première victoire du tournoi en repoussant 31 lancers. Joachim Blichfeld, William Boysen et David Madsen ont touché la cible pour donner les devants 3-0 au Danemark après 40 minutes de jeu.

Les Finlandais ont tenté une remontée en troisième période alors que Urho Vaakanainen et Kasper Bjorkqvist ont marqué, mais ils se sont butés à Krog en fin de rencontre.

Le gardien Veini Vehvilainen a donné deux buts sur trois lancers au premier tiers et a été remplacé par Karolus Kaarlehto, qui a cédé une fois sur sept tirs au cours des deux dernières périodes.

Il s'agissait pour le Danemark d'une troisième victoire en autant de tournois.

La Finlande, qui occupe le dernier rang du groupe A, devra battre les puissants Suédois et la Suisse si elle veut espérer éviter le match de relégation. Le Danemark doit encore affronter la République tchèque et la Suisse.



Hischier délivre les Suisses en prolongation

Un but de Nico Hischier en prolongation a permis à la Suisse de vaincre la République tchèque 4-3.

République tchèque 3 - Suisse 4

Loic In Albon avait permis aux Suisses (1-0-0) d'ouvrir la marque presque à mi-chemin du match. Calvin Thurkauf et Damien Riat ont complété pour les vainqueurs.

Filip Chlapik a provoqué la prolongation pour les Tchèques (1-0-1), enfilant son deuxième but du match avec seulement 16 secondes à jouer à la troisième période. Radek Koblizek a ajouté l'autre but.

Après une première période sans but, In Albon a fait mouche à 9:19 de la période médiane. Et Thurkauf a doublé l'avance avant la fin de l'engagement.

Koblizek a inscrit les Tchèques au tableau au début de la troisième période mais le but de Riat a redonné une priorité de deux buts aux Suisses.

Chlapik a ensuite pris les choses en main avec deux buts en l'espace de 9:03 pour créer l'égalité et envoyer le match en prolongation.

Hischier, âgé de 17 ans, un possible choix parmi les 10 premiers au prochain repêchage de la LNH, a amassé trois points dans ce match.

Victoire facile de la Russie

À Toronto, la Russie a écrasé la Lettonie 9-1 moins de 24 heures après avoir subi un revers de 5-3 face au Canada.

Lettonie 1 - Russie 9

Kiril Kaprizov a réussi un tour du chapeau en plus d'ajouter une aide tandis qu'Alexander Polunin a récolté deux buts et deux mentions d'assistance. Mikhail Vorobyov, lui, a enregistré quatre mentions d'assistance pour la Russie, qui se mesurera aux États-Unis jeudi.

La Lettonie sera le prochain adversaire du Canada.