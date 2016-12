MONTRÉAL – Deux buts tardifs ont permis à la Suède d’éviter le piège posé par la Suisse en signant une victoire de 4-2, mercredi soir, dans une rencontre du groupe A du Championnat du monde de hockey junior.

Joel Eriksson-Ek a brisé une égalité de 2-2 sur le 43e lancer des Suédois, alors qu’il restait 5:08 à écouler en troisième période. Lucas Carlsson a ajouté un but d’assurance un peu plus de deux minutes plus tard.

La Suède a dominé la rencontre 46-15 au chapitre des tirs au but.

Eriksson-Ek avait aussi ouvert le pointage dès la cinquième minute de la rencontre. Le capitaine suédois, qui a disputé neuf matchs avec le Wild du Minnesota en début de saison, a inscrit quatre points en deux matchs depuis le début du tournoi.

Lias Andersson a inscrit l’autre but des vainqueurs. Alexander Nylander a obtenu deux mentions d’aide.

Jonas Siegenthaler et Calvin Thurkauf ont offert la réplique helvète. Nico Hischier, des Mooseheads de Halifax, a récolté son quatrième point du tournoi dans la défaite.

Avec la victoire, la Suède a repris la tête du classement du groupe A avec six points. La Suisse, qui avait battu la République tchèque en prolongation la veille, occupe le quatrième rang avec deux points.