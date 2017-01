On connaît le carré d’as du Championnat mondial de hockey junior 2017 et très sincèrement, on peut dire qu’il n’y a pas de surprises. Dans un premier temps la Russie affrontera les États-Unis (15 h, RDS) alors que la Suède se mesurera à Équipe Canada junior (19 h 30, RDS2). Pour l'occasion, Connor Ingram protégera le filet canadien.

Ces deux affrontements pourraient être considérés comme des matchs de grandes finales. D’ailleurs États-Unis et Russie se sont mesurés dans la phase préliminaire et on a eu droit à un excellent match remporté 3-2 par nos voisins du sud. Les Américains visent un 4e titre mondial chez les moins de 20 ans après des victoires en 2004, 2010 et 2013. Ils se présentent aujourd’hui en demi-finale forts d’une fiche parfaite de 5-0 depuis le début de la compétition. Pour ce qui est de la troupe de Valery Bragin, elle semble avoir trouvé sa vitesse de croisière gagnant ses deux derniers matchs par blanchissage. Les amateurs réunis au Centre Bell aujourd’hui retrouveront le 1er choix du Canadien Mikhail Sergachev qui, après un lent départ, est devenu le 2e défenseur le plus utilisé par la formation russe même s’il n’est âgé que de 18 ans, il joue en moyenne 18 minutes par match. Russie et États-Unis, c’est un classique pour cette compétition et je ne serais pas surpris qu’on ait besoin de la prolongation pour déterminer un gagnant.

Pour ce qui est de l’affrontement Suède-Canada, c’était ma prédiction pour la finale de 2017! Tout comme les Américains, les Suédois ont un parcours parfait à venir jusqu’à présent, mais ils n’ont pas eu de rivaux aussi coriaces que les trois autres demi-finalistes. La Suède a la réputation de s’effondrer lors des matchs importants comme d’ailleurs l’a souligné l’entraîneur-chef canadien Dominique Ducharme. Même si les Suédois ont compilé une fiche parfaite en ronde préliminaire au cours des 9 dernières années, ils n’ont réussi qu’à remporter une seule médaille d’or au cours de cette période soit en 2012 et il a fallu la prolongation avant de finalement venir à bout des Russes.

La formation canadienne se retrouve dans le fauteuil de négligé pour le match de ce soir, mais attention, les Canadiens ont toujours réussi à trouver une place sur le podium lors de tournois présentés en sol canadien (5 médailles d’or, 5 d’argent et 2 de bronze) en 12 tournois. Une victoire aujourd’hui assurerait la formation canadienne d’une 13e médaille en autant de tournois présentés d’un océan à l’autre.

Les gardiens de but canadiens ont offert des performances en dents de scie depuis le début de la compétition comme en témoigne le taux d’efficacité de ,873 (le 2e pire de la compétition derrière la Lettonie). Pas de doute, cela va prendre une solide performance du portier canadien aujourd’hui (Connor Ingram) pour accéder à la grande finale. En revanche, l’attaque massive canadienne est au premier rang de la compétition avec un taux de réussite de 39,1 %, la défensive est aussi solide n’ayant permis que 76 tirs en 5 matchs (une moyenne de 15 par rencontre). Il sera assurément difficile de tenir les Suédois à moins de 25 lancers, mais si le Canada parvient à le faire et surtout à profiter de ses chances en avantage numérique, il a de bonnes chances d’accéder à la grande finale.

Une finale Canada c. Russie ou Canada c. États-Unis, ce serait du bonbon pour les amateurs montréalais et canadiens en cette nouvelle année. Faites votre choix!