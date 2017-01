MONTRÉAL – Dominique Ducharme a dérogé à son habitude en confirmant immédiatement après la victoire de son équipe contre la Suède l’identité du gardien qu’il avait l’intention d’envoyer dans la mêlée moins de 24 heures plus tard dans le match pour la médaille d’or.

De toute façon, qui l’aurait vraiment pris au sérieux s’il avait prétendu avoir besoin de dormir sur la question avant de prendre sa décision? Carter Hart a facilité la vie de son entraîneur mercredi soir avec une performance sans faille dont le Canada avait cruellement besoin. En toute logique, c’est donc lui qui affrontera les États-Unis jeudi soir en grande finale.

Assis au bout du banc pendant les huit premières minutes de la demi-finale, le portier des Silvertips d’Everett a reçu l’appel à l’aide de Ducharme après que Connor Ingram, titulaire malheureux, eut donné deux buts sur trois lancers. Inactif depuis le 29 décembre, alors qu’il avait été d’office dans une victoire de 10-2 contre la Lettonie, il a répondu en repoussant les 28 lancers qu’il a vus.

« Je ne sais pas, je n’ai jamais été gardien », a répondu Ducharme quand on lui a demandé s’il croyait que le fait d’avoir été mandaté pour arrêter l’hémorragie sans avoir eu le temps de trop réfléchir à l’importance du moment avait pu aider son jeune protégé

« Ce que je sais, et on le répète depuis le début, c’est qu’on aime nos deux gardiens, a réitéré l’entraîneur. On a toujours dit qu’on en aurait besoin pour gagner ce tournoi et Carter, quand on a fait appel à lui, a fait du gros travail. Il a été à son meilleur ce soir. Il a été parfait. »

Le Canada disputait un fort match quand Ingram a bêtement laissé glisser sous son équipement un tir raté de Carl Grundstrom pour donner aux Suédois une avance de 2-1. Le coup aurait pu être difficile à encaisser, mais Hart a aussitôt stabilisé l’embarcation avec quelques arrêts bien sentis. Et peu à peu, les locaux ont retrouvé leur erre d’aller.

« C’était assez tôt dans le match, alors mes gants n’avaient pas eu le temps de sécher depuis le réchauffement. Tout était comme d’habitude », racontait le sauveur après sa performance.

« Je suis nerveux avant tous les matchs, je pense que ça veut simplement dire que j’ai mon travail à cœur, a-t-il poursuivi. Mais dès que le match commence, tout revient à la normale. J’ai pris quelques grandes inspirations et je savais que tout irait bien. Les papillons se sont envolés. »

Les coéquipiers de Hart ont admis que son arrivée dans le match avait changé la donne.

« Ça nous a fouettés quand on a changé de gardien, n’a pas caché Mathieu Joseph. Je ne pense pas que c’était la faute à Ingram du tout, mais il fallait faire un changement rapide en première période parce qu’on avait le momentum, c’est sûr. »

« On a décidé de ne pas paniquer, on a gardé notre calme et ça a bien été. Dès qu’il est embarqué dans le match, la foule l’a adopté avec une couple de gros arrêts en partant », a remarqué Julien Gauthier.

« Il a connu un fort match et je suis sûr qu’il sera prêt demain », a conclu Ducharme.