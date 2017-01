RDS.ca

Eeli Tolvanen et Aapeli Rasanen ont chacun obtenu un but et une aide et la Finlande a répondu positivement à son changement d'entraîneur soudain en l'emportant 2-0 sur la Suisse au Championnat mondial de hockey junior, samedi, au Centre Bell.

Les Finlandais ont dominé les Suisses 51-17 au chapitre des lancers au but et Veini Vehvilainen a obtenu le blanchissage dans ce qui était la première victoire des Scandinaves dans ce tournoi.

À compter de lundi, la Finlande affrontera la Lettonie dans un deux de trois qui visera à reléguer l'une des deux nations pour l'édition 2018 du tournoi.

Ce sera le première confrontation dans un tel contexte pour les Finlandais depuis 1977, année du premier Championnat mondial junior.

La Suède jamais embêtée

Même si la première place du groupe A lui était déjà assurée, la Suède tenait à faire passer un message en début d'après-midi, à Toronto.

Guidés par le tour du chapeau de l'attaquant Jonathan Dahlen, les Suédois ont vaincu la République tchèque 5-2 lors de leur dernier match de la phase préliminaire.

Il s'agissait de leur 40e victoire consécutive en phase de groupes depuis 2007.

République tchèque 2 - Suède 5

La dernière fois, ils s'étaient inclinés en prolongation face aux États-Unis, il y a maintenant neuf ans.

Rasmus Asplund et Jens Looke ont aussi marqué pour le clan gagnant.

David Kase et Filip Hronek ont assuré la réplique des Tchèques, qui terminent le tournoi à la ronde avec un dossier de 1-1-2. Ils seront les adversaires du Canada lundi, en quarts de finale.