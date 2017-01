MONTRÉAL – La dernière fois que le Championnat mondial de hockey junior avait été présenté au Canada, la Slovaquie avait provoqué une surprise monumentale en remportant la médaille de bronze, la deuxième de son histoire, aux dépens de la Suède.

Deux ans plus tard, lors des retrouvailles, les favoris n’ont jamais été en danger. Sans transpirer, la Suède est devenue la deuxième équipe à se qualifier pour les demi-finales de l’édition 2017 du tournoi grâce à une victoire de 8-3.

Ce résultat s’apparente davantage à celui qui avait découlé du précédent duel entre les deux équipes, lors des quarts-de-finale de 2016. La Suède l’avait alors emporté par la marque de 6-0 avec une domination de 55-17 dans la colonne des tirs au but.

Joel Eriksson-Ek et Tim Soderlund ont chacun marqué deux buts et Rasmus Asplund en a préparé quatre dans la victoire, qui a permis à la Suède de rejoindre la Russie dans le carré d’as. Les Tre Kronor affronteront le Canada en demi-finale.

Avec un but et une aide, Alexander Nylander a passé Kirill Kaprizov au premier rang du classement des marqueurs du tournoi. L’espoir des Sabres de Buffalo revendique onze points en cinq matchs.

La Suède a annoncé ses couleurs dès la 68e seconde du match quand son capitaine Eriksson-Ek a ouvert la marque avec son quatrième du tournoi. Loin de baisser les bras, le gardien slovaque Adam Huska a par la suite réalisé de solides arrêts aux dépens de Lias Andersson et Jonathan Dahlen pour au moins donner une illusion de parité à la confrontation.

La loi de la moyenne a toutefois rattrapé le brave cerbère en fin de période quand Soderlund et Carl Grundstrom l’ont déjoué dans un intervalle de 33 secondes.

Miroslav Struska a obtenu la première vraie chance de marquer des Slovaques en début de deuxième, mais s’est fait punir sur la même présence pour avoir frappé Asplund par derrière. Son équipe a à peine touché à la rondelle dans les quinze minutes suivantes.

Nylander et Fredrik Sandstrom ont accentué l’avance des Suédois qui, la nature humaine étant ce qu’elle est, se sont par la suite progressivement éloigné de la rigueur et de la discipline pour lesquelles ils sont reconnus.

Le relâchement suédois aura peut-être permis à la Slovaquie d’y croire pendant un bref instant. En l’espace de 1:06 à la fin du deuxième vingt, Martin Bodak et Struska ont fait dévier des tirs de la pointe derrière Felix Sandstrom, puis Adam Ruzicka a réduit l’écart à deux buts dès le début de la troisième.

La Suède a aussitôt retrouvé son sérieux et mis le match hors de portée sans trop traîner. Soderlund et Eriksson-Ek ont complété leur doublé et Andersson a inscrit son troisième de la quinzaine pour mettre un point final au massacre.

Huska a terminé le match avec 42 arrêts et le titre de joueur du match du côté slovaque.

Son vis-à-vis Sandstrom a quant à lui été testé à 18 reprises.

