MONTRÉAL - Un but de Nico Hischier en prolongation a permis à la Suisse de vaincre la République tchèque 4-3, mardi, au championnat du monde de hockey junior.

Loic In Albon avait permis aux Suisses (1-0-0) d'ouvrir la marque presque à mi-chemin du match. Calvin Thurkauf et Damien Riat ont complété pour les vainqueurs.

Filip Chlapik a provoqué la prolongation pour les Tchèques (1-0-1), enfilant son deuxième but du match avec seulement 16 secondes à jouer à la troisième période. Radek Koblizek a ajouté l'autre but.

Après une première période sans but, In Albon a fait mouche à 9:19 de la période médiane. Et Thurkauf a doublé l'avance avant la fin de l'engagement.

Koblizek a inscrit les Tchèques au tableau au début de la troisième période mais le but de Riat a redonné une priorité de deux buts aux Suisses.

Chlapik a ensuite pris les choses en main avec deux buts en l'espace de 9:03 pour créer l'égalité et envoyer le match en prolongation.

Hischier, âgé de 17 ans, un possible choix parmi les 10 premiers au prochain repêchage de la LNH, a amassé trois points dans ce match.