La rencontre entre le Canada et la Lettonie s’est déroulée de la manière qu’on le prévoyait, soit une nette domination de la troupe canadienne.

C’est dans ce genre de match que des joueurs égalent ou battent des records comme ce fut le cas pour Taylor Raddysh avec ses quatre buts. Il a égalé la marque de Mario Lemieux, Simon Gagné et Brayden Schenn.

Ce qui est inquiétant, et je me répète depuis deux matchs, c’est la tenue du gardien Carter Hart. Contre les Russes, deux des trois buts qui ont été marqués auraient pu être arrêtés. Face aux Lettons, Hart se devait de stopper l’un des deux tirs qui l’a battu. Il y a aussi eu un but refusé où la rondelle s’était faufilée derrière lui.

Bref, devant le filet, ce ne fut pas convaincant. Lorsqu’on analyse la performance du Canada face à la Lettonie, c’est le seul petit point sombre à mes yeux, surtout à l’approche du choc face aux États-Unis qui possèdent une très bonne formation.

Dans un match serré où Équipe Canada junior aura besoin d’un gardien pour sauver la partie, je ne sais pas si on aura quelqu’un au rendez-vous.

Je crois que Dominique Ducharme reviendra avec Hart samedi puisque Connor Ingram n’a presque pas vu d’action. Depuis le début du tournoi, il a fait face à six lancers dans la victoire face à la Slovaquie. D’après moi, il n’a pas le choix de revenir avec Carter Hart.

Les matchs faciles sont terminés et ceux sans lendemain approchent à grands pas. Le Canada ne pourra cependant pas se permettre une contre-performance d’un gardien.

Autre point à corriger pour le reste du tournoi, c’est l’indiscipline. Le Canada a pris huit pénalités dans le gain de 10-2 face aux Lettons. La troupe de Dominique Ducharme était la moins pénalisée avant cette rencontre.

Il ne reste donc plus qu’un match au Canada dans la ronde préliminaire et ce sera pour le premier rang du groupe B.

Les Américains sont rapides et ressemblent aux Canadiens en attaque. Ils sont probablement moins bien nantis en défense que le Canada. Leur gardien Tyler Parsons est bon et il va probablement supplanter les gardiens du Canada. Mais ça reste à voir! Ce sera un match rapide et excitant. Je suis convaincu que le Canada sera plus discipliné.

Les classements chamboulés

Malgré l’écrasante défaite face au Canada, la Lettonie a montré de la ténacité et un peu plus de punch en attaque que ce qu’on a vu de la Slovaquie.

Ce sera donc un bon match entre ces deux pays pour déterminer les deux dernières places du groupe B. Les Lettons ont une chance de battre les Slovaques pour terminer au quatrième rang du groupe.

Krastenbergs sauve l'honneur de la Lettonie

De l’autre côté, la Finlande pourrait terminer au cinquième et dernier rang du groupe A si la Suisse vient à bout du Danemark. Ce serait une claque au visage pour les Finlandais qui ont gagné le tournoi l’an dernier.

Il pourrait donc y avoir une surprise dans chaque groupe cette année. Les équipes qu’on s’attendait à voir au cinquième rang pourraient terminer un échelon plus haut et participer à la ronde des médailles.

*Propos recueillis par Christian L-Dufresne