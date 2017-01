Équipe Canada junior entreprendra la phase éliminatoire du Championnat du monde de hockey junior en se mesurant ce soir à la République tchèque en quarts de finale.

Ce duel sera présenté dès 20 h sur les ondes de RDS. Il s'agira du premier match du Canada disputé sur la patinoire du Centre Bell depuis le début du tournoi.

Défaits 3-1 par les États-Unis lors de leur dernier match de la ronde préliminaire, les Canadiens ont conclu cette phase au deuxième rang du groupe B, derrière les Américains.

Le début des choses sérieuses

Le Canada et la République tchèque se sont affrontés à deux occasions avant le début du tournoi. La troupe dirigée par Dominique Ducharme a alors remporté ces deux matchs préparatoires 8-0 et 5-0 les 14 et 21 décembre derniers.

Troisièmes du groupe A, les Tchèques (1-1-2) n’ont gagné qu’un seul de leurs quatre matchs depuis le début de la compétition, s’imposant 2-1 contre la Finlande.

L’identité du gardien partant canadien n’a toujours pas été dévoilée par l’entraîneur-chef Dominique Ducharme. Carter Hart et Connor Ingram ont obtenu deux départs chacun jusqu’à maintenant devant le filet du Canada (3-1-0).

La formation canadienne sera par ailleurs privée des services du défenseur Philippe Myers, qui a subi une commotion cérébrale samedi face aux États-Unis.

Par ailleurs, les trois autres matchs quarts de finale seront disputés aujourd’hui. Le Danemark affrontera d’abord la Russie dès 13 h sur les ondes de RDS2. Le duel entre la Suède et la Slovaquie suivra à 15 h 30 (RDS). Puis, les États-Unis se mesureront à la Suisse dès 17 h 30 (RDS2).