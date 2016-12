MONTRÉAL – Surpris par la République tchèque et le Danemark à leurs deux premiers matchs du Championnat du monde de hockey junior, les Finlandais se battaient pratiquement pour leur survie jeudi soir sur la glace du Centre Bell. Et pendant un peu plus de trente minutes, ils ont joué avec l’énergie et la résilience nécessaires pour arriver à leurs fins.

Mais tout a dérapé en milieu de deuxième période quand la troupe de Jukka Rautakorpi a été incapable de profiter d’un double avantage numérique d’une durée de 1:55 pour accentuer l’avance d’un but à laquelle elle s’accrochait.

Lias Andersson l’a fait payer en créant l’égalité avant la fin de l’engagement médian, puis Alexander Nylander a marqué à 1:24 de la troisième pour mener la Suède à une victoire de 3-1 sur ses éternels rivaux.

Nylander a complété son doublé en dégageant la rondelle dans un filet désert en toute fin de troisième période, quelques instants après que le gardien Felix Sandstrom eut réalisé un petit miracle aux dépens Joona Luoto.

La Finlande n’a désormais plus le contrôle de sa destinée. Une victoire de la Suisse vendredi contre le Danemark écarterait officiellement les champions en titre du tableau des quarts de finale et les forcerait à remporter une série 2-de-3 contre les détenteurs de la dernière position du groupe B pour éviter une gênante relégation.

Toujours parfaite après trois matchs, la Suède s’est quant à elle assurée de terminer la ronde préliminaire au premier rang du groupe A.

La Suède n’a accordé que quatre buts depuis le début du tournoi. Pièce maîtresse du succès des unités spéciales des Tre Kronor, Sandstrom a bloqué 28 des 29 tirs dirigés vers lui.

Seul Aapeli Rasanen l’a déjoué lors d’un jeu de puissance finlandais en fin de première période.