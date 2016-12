Cette série d’articles sur le Championnat mondial junior est une présentation de Hockey Canada.

Le 5 janvier prochain, la Fédération Internationale de hockey sur glace (IIHF) va décorer l’équipe championne de Mondial junior sur la glace du Centre Bell. Ce sera la première fois depuis 1978 que les médaillés d’or célébreront la victoire en sol québécois. Il faut en effet remonter au 3 janvier 1978, au défunt Forum de Montréal, pour retrouver la dernière fois où l’IIHF a couronné des champions dans la « Belle Province ».

Cette année-là, l’Union soviétique, menée entre autres par Sergei Makarov et Vyacheslav Fetisov, avait défait en grande finale la Suède au compte de 5-2. La Suède alignait entre autres le regretté gardien Pelle Lindbergh et l’attaquant Mats Naslund, qui allait faire le délice des partisans du Canadien quelques années plus tard. Évidemment, la défaite du Canada contre la Suède en demi-finale avait refroidi l’ardeur des partisans et seulement 3 966 spectateurs avaient assisté au match ultime Suède-URSS.



Le tournoi de 1978 est le deuxième considéré comme « officiel » par la Fédération internationale de hockey sur glace et cinq villes avaient été hôtes des matchs dans cette compétition. Outre Montréal, il y avait eu des joutes disputées à Québec, Cornwall, Chicoutimi et Hull. Ernie « Punch » MacLean, alors entraîneur-chef des Bruins de New Westminster de la Ligue junior de l’Ouest, vainqueurs de la Coupe Memorial de 1977, était aux commandes d’une équipe canadienne toute étoile assemblée expressément pour cette compétition pour la première fois par Hockey Canada. Les quatre précédentes participations des équipes canadiennes au Championnat mondial junior des moins de 20 ans avaient été l’affaire d’équipes de ligue dans son intégralité (Peterborough en 1974, Saskatoon en 1975, Sherbrooke en 1976 et St. Catharines en 1977).

McLean comptait sur un groupe fabuleux en 1978, peut-être la meilleure équipe junior jamais assemblée par Hockey Canada, assurément la meilleure qui n’a jamais gagné la médaille d’or. Âgé de seulement 16 ans, Wayne Gretzky, des Greyhounds de Sault Ste-Marie, s’était taillé une place dans cette équipe et il avait démontré à la planète hockey l’étendue de son talent. En six matchs, celui qu’on surnommait déjà « la Merveille », a terminé au premier rang des pointeurs de la compétition avec 8 buts et 9 passes pour 17 points. Outre Gretzky, le Canada comptait notamment sur les services de Mike Gartner, Bobby Smith, Ryan Walter, Rob Ramage, Brad McCrimmon et Brad Marsh pour ne nommer que ceux-là. Les deux gardiens de but étaient Al Jensen et Tim Bernhardt. Ce dernier s’alignait à ce moment pour les Royals de Cornwall qui évoluaient dans la LHJMQ à l’époque. Parlant de la Ligue junior majeur du Québec, outre Bernhardt, trois autres joueurs s’étaient taillé une place dans l’équipe soit les attaquants Rick Vaive (Sherbrooke), Rick Paterson (Cornwall) et Patrick Daley (Laval).



Parmi les autres joueurs connus qui ont pris part au tournoi de 1978, on retrouve notamment Anton Stastny avec la Tchécoslovaquie et Ilkka Sinisalo avec la Finlande.

Quand on mentionne que l’édition 1978 d’Équipe Canada junior est peut-être la meilleure de l’histoire, on se base sur la statistique suivante : les 20 joueurs de cette formation ont par la suite disputé l’impressionnant total de 14 732 matchs en saison régulière dans la Ligue nationale. Comme vous pouvez le voir sur la liste un peu plus bas, sept joueurs de 1978 ont disputé plus de 1 000 matchs dans la LNH... C’est hallucinant! S’il y avait un seul bémol avec cette équipe cette année-là, la feuille d’érable sur le chandail des joueurs était bleue (sic)!



En 1978, Équipe Canada junior avait dû se contenter d’une médaille de bronze malgré le talent indéniable de cette formation légendaire. L’édition de cette année souhaite évidemment réussir là où l’équipe d’il y a 39 ans avait échoué parce que comme le dit le slogan de Hockey Canada cette année : « C’est à Montréal que ça se gagne! »



ÉDITION 1978 D'ÉQUIPE CANADA JUNIOR

Ils ont tous joués dans la LNH