Nous sommes le 5 janvier - On y est! C’est ce soir, sur la glace du Centre Bell, qu’on couronnera les champions du monde juniors de 2017. Pour la première fois depuis 1978 c’est à Montréal que ça se gagne comme le disait le slogan du Championnat. Que demander de mieux pour cette grande finale qu’un duel États-Unis c. Canada?

Les deux équipes sont nez à nez et il est improbable de penser que le duel de ce soir ne sera pas aussi serré et âprement disputé que le match du 31 décembre qui avait penché en faveur des Américains. Sous la formule actuelle, il s’agira d’une 4e finale Canada c. États-Unis. En 1997, le gardien Marc Denis avait été impénétrable et le Canada l’avait emporté 2-0 à Genève en Suisse. En 2004, le Canada s’acheminait vers une victoire lorsque tout s’est effondré en 3e période quand Marc-André Fleury avait malencontreusement envoyé la rondelle dans son filet à Helsinki pour donner un gain de 3-2 aux États-Unis qui gagnaient la première médaille d’or de leur histoire. Puis il y a eu cette finale de 2010 à Saskatoon : un duel offensif alors que les quatre gardiens avaient participé au match dans un gain de 6-5 des Américains en prolongation sur un but du défenseur John Carlson. Quel sera le drame ce soir? Aura-t-on droit à un autre moment d’anthologie comme si souvent ce tournoi nous le réserve? On verra bien.

Hier, les Américains ont eu besoin de 7 rondes de tirs de barrage et d’un règlement amendé par la fédération internationale de hockey sur glace en mai dernier pour l’emporter 4-3 face aux Russes. Troy Terry, un attaquant de l’Université de Denver s’est déguisé en Jonathan Toews pour enregistrer 3 buts en tirs de barrage et donner la victoire aux Américains. Terry a réussi cet exploit presque 10 ans jour pour jour après que Toews eut fait le coup aux Américains en demi-finale en 2007. L’ancienne réglementation du championnat ne prévoyait que trois tireurs de chaque côté et si cette dernière avait été encore en place hier ce sont les Russes qui seraient en finale ce soir, car après trois rondes ils menaient 1-0.

Dans le camp canadien, on a eu droit à un effort soutenu de 60 minutes face à la Suède dans un gain de 5-2. Un gain qui aurait été encore plus convaincant n’eut été du mauvais début de match du gardien Conor Ingram et des prouesses de Felix Sandstrom devant le filet suédois. Il y a aussi eu les deux poteaux frappés par Thomas Chabot qui auraient pu accentuer l’avance des Canadiens en 3e période. Parlant de Chabot, cela fait longtemps qu’un défenseur n’a pas été aussi dominant dans ce tournoi. Chabot est le meilleur joueur du Canada depuis le 26 décembre. Le gardien Carter Hart s’est dressé devant le filet canadien et il ne peut qu’entrer dans la grande finale de ce soir en pleine confiance après sa sélection comme joueur par excellence hier soir.

J’ai la chance chaque année de couvrir les activités du Championnat mondial de hockey junior. Ce soir marquera ma 20e finale, sur place, pour ce tournoi qui ne laisse pas beaucoup d’amateurs de hockey indifférents pendant la période des Fêtes. Je me sens privilégié de pouvoir célébrer ce « 20 ans » ici à Montréal au Centre Bell et je ne peux espérer qu’un grand match dans une ambiance survoltée. À ce soir, 20 h sur les ondes de RDS.