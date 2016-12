MONTRÉAL – Ce n’est rien contre leur entraîneur Dominique Ducharme, mais les « vétérans » de l’équipe canadienne tenaient absolument à vaincre la Finlande afin d’effacer le goût amer qui restait en bouche depuis l’élimination de l’an dernier.

« Zéro, on est concentré sur nous. On est concentré sur ce qu’on peut contrôler et c’est le présent. Ce n’est pas à propos de l’an passé ou de notre adversaire surtout dans les matchs préparatoires », a commenté Ducharme, interrogé à savoir si un message spécial avait été livré aux joueurs avant la rencontre contre la troupe finlandaise.

Par contre, Thomas Chabot et Julien Gauthier n’ont pas craint de dire que cette partie avait une signification particulière à leurs yeux et à ceux de leurs coéquipiers.

Un départ canon pour le Canada

« On s’était fait sortir par eux, on voulait gagner ce match », a tranché Gauthier sans détour.

« On est plusieurs gars qui reviennent de l’an passé donc c’était un match très important pour nous. Même si c’est un match préparatoire, c’est l’équipe qui nous a renvoyés à la maison. On était impatient de jouer contre eux, on avait tous hâte de gagner ce match. Je pense que ça fait du bien à toute l’équipe d’avoir cette victoire », a reconnu Chabot qui campe un rôle de meneur dans ce groupe au grand potentiel.

De plus, personne n’a négligé le facteur de disputer cette rencontre au Centre Bell. La plupart des joueurs du clan canadien ont vécu leur baptême sur la patinoire du CH.

« Ça nous a donné un gros élan de jouer au Centre Bell, compter un but ici ce n’est pas pareil qu’ailleurs. Les partisans nous donnent de l’énergie. C’est vrai qu’on a eu un petit relâchement en deuxième, mais on a bien fait dans l’ensemble », a raconté Gauthier.

Un résultat comme celui-ci combiné à une sortie réussie dans l’amphithéâtre du Tricolore permet de créer un sentiment d’unité qui pourrait créer un effet positif pour la suite des choses.

Après tout, la chimie doit s’installer à une vitesse fulgurante pour ce tournoi.

« C’est très important, ça arrive tellement vite. Il faut choisir l’équipe, on a quelques jours ensemble et on commence à jouer. Il faut se regrouper rapidement et créer des liens. Au moins, les gars se connaissent un peu. Ils comprennent bien l’importance de créer un groupe fort et tout le monde pousse dans cette direction », a réagi Ducharme à ce sujet.

1er tir, 1er but, après 11 secondes de jeu!

Reconnu pour sa franchise, Gauthier considère que le groupe est plus uni que l’année dernière.

« Il y a une meilleure chimie, les gars se tiennent tous ensemble. Les journées à Tremblant ont fait du bien, on a eu beaucoup de plaisir. Je ne pense pas qu’une équipe puisse gagner sans que tout le monde se tienne.

« En plus, le tournoi a lieu à Montréal, c’est une grosse affaire pour nous », a exprimé le droitier.

Ainsi, tous les joueurs sont prêts à exécuter le rôle qui leur sera confié. Le défenseur Jérémy Lauzon cadre bien dans cette affirmation. Il s’est assuré de bien remplir son mandat contre la Finlande en neutralisant l’adversaire autant défensivement que physiquement.

« Ça s’est bien passé, mon rôle ressemble un peu à ça, une contribution défensive et du jeu physique à l’occasion. Je suis content d’être ici en premier lieu, je veux juste jouer mon style sans le changer », a confié Lauzon chez qui on peut déceler une grande intelligence en quelques secondes.

Des mots pas très jolis à l’approche de Noël

Nul doute, ÉCJ n’a pas l’intention de s’exciter à la suite de cette prestation. Les joueurs et les dirigeants savent que le portrait n’était pas parfait et, surtout, que l’opposition grimpera de quelques crans à partir du 26 décembre.

« C’est certain que oui. Ça demeure un match préparatoire donc on continue de travailler sur notre rendement personnel. On prend chaque match pour progresser et je pense qu’on a réussi à le faire », a répondu Chabot quand on l’a interrogé sur le niveau de jeu plus étoffé à venir.

« On sait ce qu’on a fait de bien et ce qu’on peut faire de mieux. On veut se rapprocher du calibre que l’on présentera à partir du 26 », a jugé Ducharme.

Gauthier et Pierre-Luc Dubois ont chacun effectué deux visites au cachot pendant la partie. À la suite de sa deuxième infraction, Gauthier a été vu en gros plan sur l’écran géant et on pouvait aisément lire son mécontentement sur ses lèvres. Il a utilisé un mot d’église bien senti.

« Ça fait partie de la game. Je trouvais que la deuxième punition était moins méritée », a commenté Gauthier après un long rire lorsqu’on lui a rappelé, avec humour, sa réaction peu appropriée à l’approche de Noël.

De manière plus sérieuse, Gauthier sait bien que le piège de l’indiscipline compliquerait la vie de la formation canadienne.

« Les équipes européennes ont de très bons jeux de puissance. Ce sera important de limiter ça pour jouer à cinq contre cinq le plus possible », a conclu Gauthier en admettant que des ajustements seront nécessaires.