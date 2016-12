Pour la 20e année, j’ai la chance de couvrir, sur place, le Championnat mondial de hockey junior. Vous le savez, c’est une tradition pour nous à RDS de suivre ce tournoi dans la période des Fêtes. Cette année, nous sommes à la maison alors que le tournoi, comme en 2015, se déroule à Toronto et Montréal.

Les questions me sont posées tous les jours depuis un mois : « Le Canada a-t-il une bonne équipe cette année? Avons-nous une chance (sic)? Qui est l’équipe à battre? » Vous voyez ce que je veux dire!

Commençons par la réponse la plus simple : le Canada a toujours une chance de gagner ce tournoi et oui l’équipe de cette année compte sur de bons éléments avec 10 choix de première ronde dans la LNH, plus que toutes les autres équipes du tournoi. Oui, le Canada a une bonne équipe qui semble miser sur un bel esprit de corps. Oui, le Canada a de bonnes chances de gagner la médaille d’or. Le problème pour Équipe Canada junior avec ce tournoi, depuis quelques années, c’est qu’elle n’est plus seule.

Depuis 2011, cinq pays différents ont remporté la médaille d’or : (Russie 2011, Suède 2012, États-Unis 2013, Canada 2015 et Finlande 2014 et 2016). Ces cinq nations revendiquent encore la plus haute marche du podium, mais seulement quatre d’entre elles accéderont aux demi-finales du 4 janvier et une sera éliminée. L’an passé, le Canada a été cette puissance qui n’a pas atteint le « final four » et ce pour la première fois en 18 ans.

Cette année, le Canada joue dans un groupe préliminaire très puissant avec la Russie et les États-Unis. À mon humble avis, cela va servir la cause de la troupe de Dominique Ducharme qui doit absolument battre une de ces deux équipes pour terminer premier ou deuxième du groupe B et ainsi éviter un affrontement contre la Suède ou la Finlande en quart de final. Ces deux pays scandinaves devraient normalement être premiers ou deuxièmes du groupe « A » dont les matchs sont présentés à Montréal. Si le Canada joue comme il en est capable face aux Russes et aux Américains, il aura un match quart de finale plus facile le 2 janvier ce qui est extrêmement important.

Personnellement, je vois le Canada terminer au premier rang du groupe « B » devant les États-Unis, la Russie, la Slovaquie et la Lettonie. Dans le Groupe « A », la Suède devrait terminer au premier rang devant la Finlande, la Suisse, la République tchèque et le Danemark.

Si la logique tient le coup, la Suède et le Canada pourraient faire les frais de la finale. Après tout, la Suède a récupéré tous ses éléments de premier plan qui avaient amorcé la saison dans les rangs professionnels : Joel Eriksson-Ek (Wild du Minnesota), Jacob Larsson (Anaheim), Alexander Nylander (Rochester-LAH) et Oliver Kylington (Stockton-LAH) sont tous à Montréal pour le tournoi.

La Suède, selon moi, sera l’équipe à battre pour le Canada espérons-le dans une rencontre ultime le 5 janvier prochain au Centre Bell. Mais il ne faut pas négliger les Russes, les Finlandais et surtout les Américains qui, bien qu’ils aient procédé à des retranchements surprises, seront aussi extrêmement puissants. Pour notre plus grand bonheur à tous, ça commence aujourd’hui à 13 h, 15 h 30, 17 h et 20 h (Canada-Russie.)

Joyeuses fêtes à RDS avec le Championnat mondial de hockey junior, la plus belle tradition sportive de ce temps de l’année.