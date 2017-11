LAVAL – Pendant que le Canadien réfléchissait à ses options pour rappeler un attaquant, Daniel Carr a tout tenté pour convaincre l’état-major de le rappeler dans une victoire de 5-4 du Rocket de Laval, mais c’est finalement Nicolas Deslauriers qui a obtenu ce privilège.

Carr a profité de cet affrontement face aux Comets d’Utica pour inscrire deux autres buts ce qui le classe au deuxième rang des buteurs de la Ligue américaine. Il a donc amassé 16 points (10 buts et 6 aides) en 14 parties depuis le début de la campagne. Au cours des quatre dernières parties, il a touché la cible quatre fois.

L’attaquant de 26 ans devra toutefois s’armer de patience à la lumière de la dernière décision, mais la soirée était bien choisie pour se démarquer offensivement. En effet, une multitude de recruteurs étaient présents à ce match en plus de quelques directeurs généraux comme Doug Armstrong (Blues) et Jarmo Kekelainen (Blue Jackets) qui ont passé la semaine à Montréal en raison des matchs du Canadien à domicile et de la réunion prévue avec leurs homologues.

« C’est vraiment une question de constance, les choses s’en vont dans la bonne direction pour moi. J’aborde les choses un jour à la fois, j’ai compris avec le temps que c’est un marathon et non un sprint », a réagi Carr sur sa situation personnelle.

« Il aime compter des buts, je pense que c’est assez clair », a mentionné positivement l’entraîneur Sylvain Lefebvre tout en vantant son jeu responsable.

Cela dit, les dirigeants du Canadien ont décidé de miser sur Deslauriers pour l’instant. Si le choix a pu en surprendre certains, Deslauriers mérite définitivement ce rappel. C’est encore plus vrai puisqu’il a disputé l’un de ses meilleurs matchs avec le Rocket.

Le colosse de 26 ans a malmené plusieurs opposants avec ses coups d’épaules, forçant d’ailleurs Evan McEneny à quitter la partie.

« Il a vraiment joué sa game. C’était un match pour hommes et il a donné le ton à la soirée », a vanté Lefebvre.

Avouons-le, ce n’est pas souvent que des joueurs appartenant au Canadien ont pu s’imposer physiquement de cette manière dans les dernières années.

Pour ceux qui se posent la question, Michael McCarron n’a pas été le plus visible à ce chapitre et il a perdu une confrontation pour la rondelle contre un adversaire sur le deuxième but des visiteurs. Cependant, il a effectué du bon travail devant le gardien sur le but de Peter Holland et il a frappé la barre horizontale sur une échappée en avantage numérique au deuxième tiers.

Antoine Waked et Jordan Boucher (filet désert) ont également marqué pour Laval. Notons que le premier de Carr et celui de Holland ont été comptés en avantage numérique dans une rencontre entachée par l’indiscipline.

Le but de Waked, un premier dans la Ligue américaine pour le Québécois de 21 ans, a été possible grâce à une superbe passe de Jakub Jerabek qui a enregistré son 11e point de la saison en 14 parties. Le Tchèque s’attire des éloges récemment comme l’a rapporté le collègue Patrick Friolet.

Après le but de Boucher, le Rocket menait 5 à 2, mais il a ralenti la cadence et les Comets ont riposté avec deux buts dans les dernières secondes de la partie. Tout de même, le club-école du Canadien a remporté quatre de ses cinq plus récentes sorties.

Dans le camp des Comets, les Québécois Michael Chaput et Alexis D’Aoust ont trouvé le fond du filet. Avec 126 matchs dans la LNH derrière la cravate, Chaput espère y remonter un jour et il a sûrement fait plaisir aux membres de son entourage qui s’étaient déplacés.

Leurs deux compatriotes Guillaume Brisebois et Yan-Pavel Laplante ne sont pas passés inaperçus. Brisebois a démontré que sa vitesse lui permet de bien s’adapter à ce niveau à sa saison recrue tandis que Laplante a essayé de provoquer des choses incluant un combat contre Yannick Veilleux.

Devant le filet, Michael McNiven a obtenu un autre départ malgré le renvoi de Zachary Fucale à Laval. L’entraîneur Sylvain Lefebvre avait déjà annoncé à McNiven que ce match lui revenait et Fucale verra de l’action vendredi.

McNiven n’a pas déçu, mais sa moyenne de buts alloués en a pris un coup en fin de partie. Michael Carcone et Reid Boucher ont compté les deux buts tardifs à ses dépens. Le gardien acrobatique a réussi son plus bel arrêt face à Carter Bancks en sortant sa jambière droite à une vitesse fascinante pour le frustrer.

Le Rocket reprendra l’action vendredi alors que les Phantoms de Lehigh Valley (Flyers de Philadelphie) de Danick Martel et Samuel Morin notamment seront en sol québécois.