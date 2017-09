À la veille de la prochaine saison de la Ligue nationale, j’ai eu le plaisir de m’entretenir avec Guy Boucher. Un des chroniqueurs favoris des auditeurs de la baladodiffusion « On jase » qui sera de retour en ondes lundi à midi.

La liste des blessures à la suite des dernières séries éliminatoires chez les Sénateurs d’Ottawa est impressionnante, mais quand l’entraîneur en fait la nomenclature c’est encore plus impressionnant. Ce qui amène Guy Boucher à dire : «Le sport le plus « tough » au monde c’est le hockey! Il n’y a pas un sport où tu joues plus de matchs avec autant d’exigence. »

Je suis dans l’obligation de lui donner raison. Bien que je sois un fan de football, une étude démontre qu’il y a 11 minutes de jeu dans une partie. De plus, on doit considérer qu’il y a l’unité défensive, l’unité offensive et les unités spéciales qui alternent sur le terrain. Tandis que le hockey c’est 82 matchs, les joueurs jouent pratiquement aux deux jours. La majorité des joueurs jouent 20 minutes de jeu et les contacts sont à une vitesse supérieure qu’un joueur de football. Il faudrait vérifier pour le rugby.



Pas de problème à ligne bleue



Bref, dans la première entrevue de la saison à «On jase», Guy Boucher a parlé des blessures qui ont affligé son équipe au cours des dernières séries éliminatoires. Cody Cecci a subi trois fractures à des doigts dans trois matchs différents. Derek Brassard avait une épaule complètement détruite et Erik Karlsson avait des fragments d’os dans sa cheville et des tendons sectionnés.

« Je ne comprends même pas comment on peut jouer au hockey dans des circonstances comme ça!», de dire l’entraîneur des Sénateurs. La blessure va priver Guy Boucher de sa première paire de défenseurs de l’an dernier. Marc Methot est parti à Vegas et Karlsson n’est toujours pas remis de cette blessure.

Bien que personne ne puisse remplacer Karlsson, Boucher croit que la profondeur de sa défensive peut lui permettre de survivre le temps que Karlsson revienne au jeu! En ce qui concerne la perte de Marc Methot, les Sénateurs ont perdu non seulement un bon joueur, mais un ambassadeur pour l’équipe, lui qui vient d’Ottawa. L’arrivée de Johnny Oduya rassure Boucher.

«Il a la même vitesse que Methot et c’est un champion du désavantage numérique. De plus, Karlsson l’aime beaucoup», a soutenu Boucher.

L’entraîneur à même confirmé qu’il sera le partenaire de Karlsson à son retour.

Enfin le hockey recommence!

Bonne saison à tous!