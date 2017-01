Donna Spencer

Le Comité olympique canadien fera équipe avec une entreprise majeure d'analytique pour aider ses athlètes.

Le COC a annoncé un partenariat de huit ans avec SAS, une entreprise de solutions et logiciels d'analytique dont les clients incluent des banques, des hôtels, des universités et des casinos.

La branche sportive de l'entreprise a déjà travaillé avec les Kings de Los Angeles, le Magic d'Orlando, les Mets de New York et la Major League Soccer.

Les équipes professionnelles souhaitent souvent obtenir des données sur la rétention des détenteurs de billets de saison et l'amélioration de l'expérience pour les partisans. La performance des athlètes sera le travail prioritaire de SAS avec le COC.

« Notre priorité concernera ce que nous appelons l'analyse des athlètes, a déclaré le président de SAS Canada, Cameron Dow, lors d'une entrevue avec La Presse canadienne. C'est beaucoup plus qu'un partenariat de marketing. L'objectif est plutôt de travailler avec le Comité olympique canadien et l'équipe olympique pour faire une différence et améliorer les résultats. »

L'équipe olympique canadienne a utilisé l'analyse de données pour une première fois lors des Jeux d'été de Rio, en 2016.

SAS prendra le relais du travail accompli par le passé par les experts en risque de crédit et de comportement des consommateurs de Canadian Tire - une entreprise qui commandite l'équipe olympique canadienne.

Un groupe des analystes financiers de l'entreprise avait prédit les temps nécessaires pour monter sur le podium à Rio en natation, en aviron, en cyclisme et en athlétisme.

Le Canada a gagné 22 médailles à Rio - quatre d'or, trois d'argent et 15 de bronze -, égalant sa meilleure performance lors de Jeux d'été non boycottés.

Le groupe de Canadian Tire - qui a été 8-en-12 dans ses prédictions - avait commencé à travailler sur des projections pour les Jeux d'hiver de 2018, à Pyeongchang, en Corée du Sud.

« Le travail accompli était bon, mais comment augmenter les chevaux-vapeur?, a mentionné le chef de la direction du COC, Chris Overholt. L'entente avec SAS va poursuivre le travail accompli par les personnes de Canadian Tire.

« Quand vous commencez à collaborer avec une entreprise comme SAS, une des premières choses qu'ils vous demandent est: 'Quel genre de données avez-vous pour que nous commencions nos recherches?' La bonne nouvelle est que le travail déjà accompli servira de fondation pour les recherches de SAS. »

La popularité de l'utilisation d'analytique dans le sport a augmenté après la publication du livre « Moneyball » en 2003. Le livre de Michael Lewis présente l'approche des Athletics d'Oakland basée sur différentes statistiques pour prendre des décisions.

L'idée est qu'un grand nombre de chiffres peuvent être utilisés pour déterminer des tendances et prédire des résultats.

« Je dirais que ça fait cinq ou six ans que nous voyons les organisations devenir plus agressives dans leur utilisation », a mentionné Dow.

« Ce n'est plus seulement, 'Je vais embaucher une personne pour travailler sur l'analytique', mais plutôt faire des investissements significatifs et établir des partenariats avec des entreprises comme SAS. »

SAS va continuer le travail déjà accompli dans la recherche des athlètes démontrant un potentiel de podium tôt dans leur carrière, a indiqué Dow.

Grâce à son système d'analytique, SAS peut simplifier la préparation pour les Jeux olympiques et la gestion quotidienne des fédérations sportives, selon Overholt.

« C'est la première fois depuis que je suis ici que nous concluons une entente (commerciale) visant spécialement le système sportif, a mentionné Overholt. Nous aurons certaines des meilleures têtes autour de la table pour nous aider à trouver comment obtenir plus de médailles canadiennes, et c'est très excitant. »

Les détails financiers de l'entente n'ont pas été dévoilés.