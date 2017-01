AFP

RUHPOLDING, Allemagne - Rien n'arrête Martin Fourcade: le Français a de nouveau écoeuré ses rivaux en remportant vendredi le sprint de Ruhpolding, accentuant encore un peu plus son insolente domination sur la Coupe du monde de biathlon dont l'issue ne fait désormais plus guère de doute.

Les chiffres ont de quoi donner le tournis : le double champion olympique vient de décrocher sa 9e victoire en 12 épreuves individuelles cette saison et on ne voit pas qui pourrait l'empêcher dans ces conditions de s'offrir un 6e Gros Globe de cristal d'affilée, du jamais-vu dans l'histoire de sa discipline. Avec un seul podium manqué et 260 points d'avance sur son dauphin, l'Allemand Simon Schempp, 5e du sprint devant son public, soit l'équivalent de plus de quatre succès, Fourcade est plus que jamais seul au monde et intouchable.

À 28 ans, le Français est au sommet de son art et menace ainsi directement une légende de son sport, le Norvégien Ole-Einar Bjoerndalen, dont le record de 12 victoires sur un seul exercice ne tient plus qu'à un fil.

Une semaine après son raté sur le sprint d'Oberhof (8e, le 5 janvier), le Pyrénéen a remis les points sur les i en beauté, dégoûtant ses adversaires, réduits de nouveau au rang de faire-valoir. Il a ainsi aisément devancé l'Autrichien Julian Eberhard, vainqueur du dernier sprint, et le Norvégien Emil Svendsen, pour signer le 58e succès de sa carrière (56 en Coupe du monde + deux médailles d'or aux JO).

« C'était une belle course, a-t-il réagi sur la chaîne L'Équipe. Je suis super content. Cela n'a pas été une course facile parce que je savais ce qu'avaient fait les autres avant de partir et je n'avais pas trop le choix si je voulais m'imposer. »

Poursuite : position idéale

Conscient d'avoir assommé ses poursuivants et de voir un 6e sacre lui tendre les bras, Fourcade se méfie cependant du moindre relâchement et n'oublie pas ses autres défis, lui qui souhaite se faire une place à part dans les annales du biathlon.

« C'est une marge confortable mais en biathlon le temps se gagne lentement et se perd très vite, a-t-il noté. C'est une super opération pour le général, c'est mon objectif principal et chaque course qui passe me rapproche de cette victoire mais je suis concentré sur les courses les unes après les autres. Et il y a d'autres objectifs, comme le record de victoires sur une saison de Bjoerndalen. Ce sont de petits challenges qui m'aident à rester concentré et à rester humble même quand l'écart se creuse avec les autres concurrents au général, parce que ça tourne très vite au biathlon. »

Avec 18 secondes d'avance sur Eberhard avant la poursuite de dimanche, Fourcade est tout de même en position idéale pour poursuivre sa razzia dans deux jours, se rapprocher du record de Bjoerndalen et de tuer encore un peu plus le suspense.