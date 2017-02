AFP

SAINT-MORITZ, Suisse - Le duel explosif Kristoffersen contre Hirscher en slalom chez les hommes, le retour chez les femmes de Lindsey Vonn et la Suissesse Lara Gut très attendue à domicile: les Mondiaux de Saint-Moritz, du 6 au 19 février, promettent une quinzaine excitante.

Organisés pour la 5e fois dans la station des Grisons (après 1934, 1948, 1974 et 2003), ces Championnats du monde offrent dès mardi le Super G dames et culmineront samedi 11 et dimanche 12 avec les descentes messieurs et dames avant de se conclure avec les épreuves de slalom.

En tête du classement général de la Coupe du monde et bien parti pour devenir le premier homme à décrocher un 6e gros globe d'affilée, l'Autrichien Marcel Hirscher, 27 ans, se présente en vedette incontestable de cette grande quinzaine du blanc.

Spécialiste des épreuves techniques (slalom et slalom géant), Hirscher a été sacré champion du monde du slalom en 2013 à Schladming mais n'avait pas connu la même réussite il y a deux ans à Vail, 2e dans le géant, battu par l'Américain Ted Ligety, mais absent du podium sur le slalom, remporté par le Français Jean-Baptiste Grange. L'Autrichien s'était consolé avec un titre en combiné.

Cette année, il trouvera en travers de la piste le jeune prodige norvégien Henrik Kristoffersen, qui caracole en tête du classement général du slalom à 22 ans, avec déjà cinq victoires cette saison.

En géant, il devra aussi repousser les assauts des Français Alexis Pinturault et Mathieu Faivre, respectivement 2e et 3e au classement général de la spécialité.

Deuxième mardi du slalom parallèle de Stockholm, dernière répétition avant les Mondiaux, « Pintu » affiche également des ambitions en slalom même s'il n'a pas accroché un seul podium cette saison, ainsi qu'en combiné dont il a conservé cette saison le globe de la spécialité.

En descente, le Suisse Patrick Küng défendra son titre acquis à Vail mais ne sera pas favori face à l'Autrichien Hannes Reichelt, vainqueur de la 2e descente de Garmisch-Partenkirchen, au Norvégien Kjetil Jansrud ou à l'Italien Dominik Paris, vainqueur cette année à Kitzbühel.

Vonn, malgré le risque de blessure

Egalement à surveiller, l'Américain Travis Ganong, vainqueur de la 1re descente de Garmisch et qui était devenu vice-champion du monde en 2015, devant l'autre Suisse Beat Feuz.

Chez les dames, la pression sera sur les épaules de Lara Gut, qui portera les espoirs de la Suisse. La Tessinoise, dauphine de l'Américaine Mikaela Shiffrin au classement général de la Coupe du monde, partira favorite en super géant et devra repousser en descente les assauts de la meilleure spécialiste actuelle, la Slovène Ilka Stuhec.

En géant, la Française Tessa Worley s'élancera avec le dossard de favorite, au regard de sa place de leader de la spécialité.

Mais tous les regards se porteront chez les femmes sur Mikaela Shiffrin, qui domine de façon insolente le slalom et sa compatriote Lindsey Vonn.

La skieuse de Vail, longtemps absente après une blessure au genou en février 2016 puis une fracture de l'humérus en novembre à l'entraînement, a remporté fin janvier la descente de Garmisch, son 77e succès en Coupe du monde (un record chez les dames), pour sa deuxième course seulement après son retour de blessures.

À 32 ans, et malgré les blessures à répétition, Vonn annonce la couleur en vue des Mondiaux: « Je n'ai rien changé à ma manière de skier [...] Le risque de me casser une nouvelle fois le bras sur une chute est important. Je suis prête à prendre ce risque, et ne doute absolument pas de mon choix », a-t-elle expliqué dans la presse allemande.