Sportcom

Jasey-Jay Anderson a fait belle figure au slalom géant en parallèle, vendredi, à la Coupe du monde de surf des neiges de Bansko, en Bulgarie. Le planchiste de Lac-Supérieur a terminé en septième place après avoir été éliminé en ronde des quarts de finale par l’éventuel gagnant de l’épreuve, le Bulgare Radoslav Yankov.

Sébastien Beaulieu a terminé 23e tandis que la recrue Arnaud Gaudet a été disqualifiée. Seule Québécoise inscrite, Marianne Laurin-Lalonde a elle aussi été disqualifiée.

En grande finale, Yankov a devancé le Suisse Nevin Galmarini. L’Autrichien Benjamin Karl s’est imposé en finale pour le bronze.

Au premier tour éliminatoire, en huitièmes de finale, Anderson avait eu raison du double médaillé d’or des Jeux olympiques de Sotchi, le Russe Vic Wild.

« Ma descente contre Wild était vraiment très bonne et c’était une des plus rapides de la journée. J’ai essayé de répéter la même chose au tour suivant, mais j’en ai trop fait. Je suis quand même bien heureux, car c’est mon premier top-8 depuis deux ans. »

Sa longue expérience de course lui confirme que les travaux et ajustements faits sur ses propres planches sont sur la bonne voie. En contrepartie, à 41 ans, il sait aussi que son corps ne peut plus encaisser un rythme d’entraînement aussi soutenu et des planches aussi rigides qu’il y a 10 ou 15 ans.

« Je dois utiliser des planches et des plaques plus molles. Aujourd’hui (vendredi), elles étaient un peu trop molles et j’avais moins de rebond à la sortie des virages. »

Le snowboardcross sera disputé samedi et le Québécois Baptiste Brochu sera au nombre des inscrits.