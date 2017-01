AFP

L'Américain Shaun White, vedette de la planche à neige, espère obtenir sa qualification pour les Jeux olympiques 2018 de Pyeongchang (Corée du Sud) dans sa discipline de prédilection, la demi-lune, a-t-il indiqué jeudi.

« Le slopestyle n'est pas quelque chose qui m'intéresse en ce moment », a expliqué White à la chaîne de télévision NBC Sports.

« Lors des derniers JO, essayer de participer aux épreuves de slopestyle et de demi-lune est, avec le recul, la raison pour laquelle cela ne s'est pas bien passé. Participer aux deux (épreuves) est difficile », a rappelé le double champion olympique de demi-lune (2006, 2010).

Lors des JO-2014 de Sotchi (Russie), White avait terminé 4e en demi-lune et avait renoncé à s'aligner en slopestyle. Depuis, le Californien est peu apparu en Coupe du monde et a même boudé les Winter X Games l'hiver dernier pour se consacrer à ses affaires et à son groupe de rock Bad Things.

L'Américain, vainqueur de quinze titres lors des X Games, a prévu de participer à l'édition 2017 du rendez-vous le plus important des sports d'hiver extrêmes.

White, qui a fait fortune grâce au snowboard et qui a lancé son propre rendez-vous de sports extrêmes à Los Angeles, n'a par ailleurs pas exclu de tenter sa chance lors des Jeux d'été de Tokyo où le skateboard fera ses débuts olympiques.