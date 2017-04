RDS.ca Communiqué

Freestyle Canada a annoncé mardi que les skieurs de bosses Justine Dufour-Lapointe, Andi Naude et Mikaël Kingsbury ont été nommés provisoirement au sein de l’équipe olympique canadienne pour les Jeux d’hiver de 2018 à Pyeongchang.

Selon les règles établies par la politique des processus internes de l’équipe de ski acrobatique pour les Jeux olympiques de 2018, un nombre limité d’athlètes (trois) sont sélectionnés en 2016-2017, de façon provisoire en fonction de leurs résultats aux compétitions.

« Je suis vraiment heureuse d'être nommée sur l’équipe olympique pour les Jeux de Pyeongchang! Cela me rappelle des bons souvenirs de Sotchi et me permets de me recentrer dès maintenant sur ma vision pour l'année à venir », a dit Dufour-Lapointe par communiqué. « J'ai eu énormément de plaisir à skier à l’épreuve test en Corée, le parcours était vraiment agréable, j'ai donc déjà hâte d'y être! »



Kingsbury a pour sa part connu la meilleure saison de sa carrière avec un total de neuf victoires en Coupe du monde et a remporté ses sixièmes globes de cristal consécutifs. « C’était un de mes objectifs de la saison d’assurer ma place pour les prochains Jeux et c’est maintenant réalisé grâce à mes performances de cette année. Mon équipe et moi allons désormais pouvoir consacrer les prochains mois à optimiser ma préparation en prévision de cet important rendez-vous », précise Mikaël Kingsbury.



Naude, originaire de Colombie-Britannique, en sera à une première participation aux Jeux olympiques. « Je rêve depuis toujours de représenter le Canada aux Jeux Olympiques, et suite à 2014 où j’ai manqué les Jeux de peu, cette nomination hâtive représente beaucoup pour moi. Le stress de la qualification vient d’être enlevé et j’en suis très soulagée. Je peux maintenant respirer à fond et me concentrer sur ma performance. Je suis vraiment honorée d’avoir été nommée au sein d’Équipe Canada », a t-elle dit.