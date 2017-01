Communiqué

C’est maintenant officiel : la finale de la Coupe du monde FIS de ski de fond aura lieu à Québec sur le site historique des plaines d’Abraham.



La Corporation Événements d’hiver de Québec, Ski de fond Canada et Gestev ont confirmé dimanche le retour de l’élite du ski de fond à Québec du 17 au 19 mars prochain.



« C’est grâce au travail d’équipe et l’implication de nombreux partenaires que nous pouvons annoncer cette bonne nouvelle pour la population de Québec et les athlètes canadiens, souligne Patrice Drouin, président de Gestev. En confirmant notre support envers le ski de fond et les athlètes, les liens entre la FIS, la Ville de Québec, la Commission des Champs de Batailles et plusieurs partenaires privés et publics se resserrent ce qui est de bon augure pour l’événement au mois de mars et le futur. »



Rappelons qu’à la suite du retrait de la ville de Tyumen en Russie qui devait accueillir l’événement, la Fédération internationale de Ski (FIS) a approché Québec en priorité pour reprendre l’événement.