Sportcom

Tout comme samedi, les mauvaises conditions météorologiques sont venues jouer les trouble-fêtes à la Coupe du monde de ski cross de Feldberg, en Allemagne. La neige a empêché la tenue de certaines étapes du processus de qualification des femmes et des hommes dimanche.

Précédemment cette semaine, les qualifications de vendredi avaient été annulées et remises à dimanche matin à cause d’importantes chutes de neige. Le jour de la compétition, la situation ne s’est pas améliorée et il n’y a pas eu de courses de qualification, donc les skieurs ont commencé avec les 16es de finale.

Ceux qui ont complété leur course ont avancé au tableau des huitièmes de finale et ont été classés selon leur rang du classement de la Coupe du monde et avec leur rang final à cette étape.

Ainsi, tous les skieurs qui ont terminé premier de leur vague ont été classés en ordre selon leur classement de la Coupe du monde pour les rangs 1 à 16. Les athlètes qui ont terminé deuxième de leur groupe ont quant à eux été classés selon le même système pour les places 17 à 32.

Le Français Jean-Frédéric Chapuis a gagné l’or, le Slovène Filip Flisar a mis la main sur l’argent et le Suisse Alex Fiva sur le bronze. Le vétéran de l’arrondissement Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Chris Del Bosco, a pour sa part conclu en quatrième place.

« C’est assez mélangeant et fâchant à la fin de la journée parce que tu n’as jamais la chance de courser pour la victoire à moins que tous les gens qui sont classés devant toi soient éliminés au premier tour. J’espère que la météo sera meilleure pour la prochaine compétition en Suède », a commenté Del Bosco.

Également en action, les Ontariens Kevin Drury et David Duncan, les Britanno-Colombiens Ian Deans et Mathieu Leduc, les Albertains Trent McCarthy et Brady Leman ainsi que le Britanno-Colombien Ned Ireland ont pris respectivement les 17e, 21e, 28e, 29e, 32e, 33e et 37e rangs.

Du côté féminin, l’étape de dimanche a été annulée. Les skieuses n’ont pu terminer les huitièmes de finale, donc il n’y a pas de résultats. Les participantes doivent compléter toutes les vagues de qualification pour qu’une course est lieu. Brittany Phelan, de Mont-Tremblant, figurait parmi les inscrites.