AFP

HINZENBACH, Autriche - Leader de la Coupe du monde de saut à ski, la Japonaise Sara Takanashi a fait la démonstration de sa domination en s'imposant de nouveau à Hinzenbach (Autriche) dimanche, au lendemain d'une première victoire sur le même tremplin.

Pour signer sa 52e victoire sur le circuit à 20 ans, la native de Hokkaido a réalisé le meilleur saut des première (89,0 m) et deuxième (92,0 m) manches. Elle s'avance ainsi comme grande favorite vers les Championnats du monde de Lahti en Finlande, le 26 février.

Sur le podium, elle devance l'Allemande Carina Vogt (88,0 m et 91,0 m) et la Norvégienne Maren Lundby (85,5 m et 89,5 m).

La prochaine étape aura lieu à Ljubno en Slovénie du 10 au 12 février.