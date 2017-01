Sportcom

Les Québécois Alex Bellemare et Anouk Purnelle-Faniel sont tous deux montés sur la troisième marche du podium de leur catégorie respective samedi à la Coupe du monde de ski acrobatique slopestyle à Font Romeu, en France.

En raison de forts vents, les finales masculines et féminines ont été annulées. Les organisateurs ont décidé que les résultats des qualifications seraient utilisés comme classement final de la compétition.

Ainsi, l’Américain McRae Williams a remporté l’or avec 92,80 points récoltés jeudi. L’argent est revenu au Suédois Jesper Tjader (91,40 points) et le bronze à Alex Bellemare, de Saint-Boniface, avec une note de 90,60.

L’Ontarien Evan McEeachran a terminé 15e et le Britanno-Colombien Teal Harle 18e.

Alex Beaulieu-Marchand (38 points) s’était déjà arrêté en qualification jeudi. L’athlète de Saint-Augustin-de-Desmaures a conclu en 57e place du classement général.

Première médaille pour Purnelle-Faniel

Les qualifications féminines ont également été annulées vendredi à cause des mauvaises conditions météorologiques et reportées à samedi.

En matinée, Anouk Purnelle-Faniel, de Québec, a pris le troisième rang avec une note de 78,40. La Française Tess Ledeux (81,60 points) a fini première et la Norvégienne Johanne Killi (80 points) deuxième.

Il s’agit de la première médaille en carrière de la skieuse de 22 ans sur le circuit de la Coupe du monde.

La Britanno-Colombienne Yuki Tsubota a conclu en septième place et les Ontariennes Nikki Blackall et Dara Howell ont terminé respectivement aux 14e et 16e rangs du classement général.

Kim Lamarre, de Lac-Beauport, n’a pas pris le départ de la compétition.