RDS.ca D'après un reportage d'André Beauchesne

Le parcours qui a mené Philippe Marquis à Sotchi en 2014 n'a pas été de tout repos.

D'abord non-qualifié pour les Jeux, le bosseur avait finalement obtenu son billet pour la Russie à deux semaines d'avis en raison d'une blessure à une membre de l'équipe canadienne.

Le scénario risque toutefois d'être bien différent pour les Jeux de Pyeongchang, puisqu’il a conclu sa dernière saison sur une bonne note avec plusieurs podiums.

« Ç’a été une saison extraordinaire. Trois podiums dont une médaille de bronze avec mon coéquipier Mikaël Kingsbury à l'événement test de Pyeongchang. Pour ma qualification c'était gros et pour la confiance, faire un podium sur cette piste, c'était énorme. »

Sa qualification pour les Jeux de Sotchi fut cauchemardesque. C'est une blessure à une athlète en ski acrobatique qui lui a ouvert la porte.

« Je suis en bonne posture pour me qualifier pour les Olympiques. Je n'ai pas à m'en faire et à revivre mon expérience rocambolesque de 2014. Je peux me concentrer sur ce que j'ai à faire pour espérer un podium à Pyeongchang en 2018. »

Il se réjouit de la decision du comité olympique canadien, qui a désigné son frère Vincent à titre de mentor auprès des athlètes.

« Je suis extrêmement content que Vincent soit de retour dans le mouvement olympique. Sa flamme est rallumée. Nous aurons deux Marquis aux Jeux dans des rôles un peu différents. »

Le vétéran de l'équipe nationale qui entamme sa 11e saison aura une année fort chargée avec sept épreuves de la Coupe du monde en prélude aux JO.