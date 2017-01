AFP

L'Américaine Lindsey Vonn, absente sur blessures depuis près d'un an, effectuera son retour sur les pistes lors de la descente de l'étape de Coupe du monde programmée samedi à Altenmarkt-Zauchensee (Autriche), a annoncé la skieuse sur son compte Twitter.

« Je suis tellement impatiente à l'idée de revenir en compétition ce week-end! », a tweeté la reine de la vitesse, 32 ans, et quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde de ski alpin.

La station autrichienne est "un endroit spécial où j'ai connu des succès incroyables", a-t-elle confié à Eurosport. Elle y a égalé le record de Annemarie Moser-Pröll de victoires en descente en Coupe du monde (36), portant depuis ce record à 38.

Avec 76 succès au total en Coupe du monde, elle est la skieuse la plus titrée devant Moser-Pröll (62), et à seulement 10 victoires du record absolu du Suédois Ingemar Stenmark (86).

« Ce furent trois mois compliqués, avec près de 300 heures de rééducation. Mais être de nouveau capable d'aller vite sur les pistes et faire de la compétition valaient le coup », a-t-elle ajouté sur Eurosport.

« J'ai déjà raté quelques courses, mais j'espère pouvoir surmonter (ce retard), et pouvoir lutter pour quelques victoires en Coupe du monde », a-t-elle conclu.

La native de Saint-Paul (Minnesota) s'était fracturée le plateau tibial gauche le 26 février 2016 lors du super-G dans la station de Soldeu (Andorre) comptant pour la Coupe du monde. Elle avait pris le lendemain le départ du combiné alpin (13e), puis s'était rendue à l'évidence et avait mis un terme à sa saison.

Début novembre, elle avait été victime d'une fracture ouverte du bras droit en chutant lors d'un entraînement sur les pistes de Copper Mountain (Colorado), reportant son retour en Coupe du monde.

À Altenmarkt-Zauchensee, elle sera présente dans le portillon de départ de la descente samedi (10h45), alors qu'un combiné alpin (manche de super-G et manche de slalom) est au programme dimanche.