La fierté de Lac-Etchemin, Marie-Michèle Gagnon, a poursuivi sur sa lancée mercredi à la Coupe du monde de ski alpin de Semmering, en Autriche. Une septième place au slalom géant représente son meilleur résultat de la saison.

L’athlète de 27 ans a pris le 23e rang à l’issu de la première descente avec un temps de 1 min 2,63 s, un retard de 1,79 seconde sur la meneuse provisoire, l’Américaine Mikaela Shiffrin (1 min 0,84 s).

Les conditions météorologiques n’ont pas été des plus clémentes pour les skieuses. La neige qui tombait a rendu la visibilité difficile. Toutefois, cela n’a pas empêché Marie-Michèle Gagnon de réaliser le temps le plus rapide du second parcours en 1 min 7,36 s. La Québécoise a d’ailleurs figuré en tête du tableau de résultats avec plus de la moitié du peloton à s'être exécuté.

« C’est la première fois que je suis première dans une manche. Je suis arrivée plusieurs fois deuxième, mais jamais première. C’est vraiment cool! Et d’être remonté de la 23e à la 7e place, c’est super. C’était une bonne journée! Je me sentais bien en deuxième manche et je suis arrivée en bas dans le vert. Je suis resté là longtemps, c’était excitant! » a fait savoir Gagnon.

Au classement général, la Canadienne a conclu en septième place avec un temps total de 2 min 9,99 s à 59 centièmes de seconde de la gagnante, Shiffrin (2 min 9,40 s). La médaille d’argent est revenue à la Française Tessa Worley (+0,15 seconde) et le bronze à l’Allemande Viktoria Rebensburg (+0,18 seconde).

« La piste était très belle. Elle était glacée, mais nous pouvions faire confiance à la neige. Je n’avais rien à perdre après la première manche, a fait savoir Marie-Michèle Gagnon. Mes apports techniques dans mon ski commencent à porter ses fruits et c’est positif. Ça montre que moi aussi je suis capable de bien faire dans toutes sortes de conditions. »

Valérie Grenier, de Mont-Tremblant, ne s’est pas qualifiée pour le deuxième départ. Elle a terminé 41e de la première course avec un chrono de 1 min 3,81 s, à 76 centièmes de la 30e place qui lui aurait permis poursuivre la compétition.

Les femmes seront de retour pour un slalom jeudi.

Du côté masculin, la descente de Santa Caterina, en Italie, a été annulée en raison de vents violents. Erik Guay, de Mont-Tremblant, et Jeffrey Frisch, de Saint-Lambert, figuraient sur la liste de départ. Un combiné est prévu au programme de jeudi.