Sportcom AFP

L'Américaine Mikaela Shiffrin a remporté le slalom de Semmering, sa 26e victoire en Coupe du monde de ski alpin à 21 ans, et la 12e de suite pour elle entre les piquets serrés sur trois saisons, mardi soir.

En 1 min 40 sec 06/10Oe, la prodige du Colorado a devancé la Slovaque Veronika Velez Zuzoloava et la Suissesse Wendy Holdener, respectivement de 64/100e et 1 sec 54/100e.

C'est le même podium, dans un ordre identique, que lors du dernier slalom à Sestrière (Italie).

Malgré deux fautes sur le haut du second parcours, Shiffrin a creusé l'écart dans la dernière section. En gagnant trois courses à la suite dans une même station, après ses deux succès en géant mardi et mercredi, Shiffrin a égalé la Suissesse Vreni Schenider.

Au classement général, l'Américaine s'échappe, avec désormais 215 points d'avance sur la Suissesse Lara Gut, détentrice du gros globe de cristal.

Chez les Canadiennes, l'Ontarienne Erin Mielzynski a obtenu le meilleur résultat du pays avec une neuvième place. Mielzynski a conclu à 2,52 secondes de la gagnante.

Marie-Michèle Gagnon a commencé la journée de jeudi du bon pied en franchissant la ligne d’arrivée en 52,58 s, ce qui la classait provisoirement 14e. Toutefois, les choses ne se sont pas déroulées de la même façon au second départ et la skieuse de Lac-Etchemin n’a pas fini la course.

Valérie Grenier, de Mont-Tremblant, a quant à elle terminé 31e de la première descente en 54,77 s, soit à 35 centièmes de seconde de la 30e place qui lui aurait permis de s’élancer pour la deuxième manche.