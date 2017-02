Sportcom

Les intempéries ont encore bousculé le programme de la Coupe du monde de ski cross, à Feldberg en Allemagne. Après l’annulation des qualifications vendredi, les skieurs n’ont disputé que deux rondes éliminatoires samedi avant que la course ne soit interrompue pour de bon, les chutes de neige étant trop importantes pour tenir la suite de la compétition.

Cependant, Dame nature n’aura pas été la seule gagnante de la journée. Le Français Jean-Frédéric Chapuis et l’Allemande Heidi Zacher ont tous deux été déclarés vainqueurs. Du côté des Québécois, Brittany Phelan s’est vu attribuer le sixième rang tandis que Chris Del Bosco a obtenu la neuvième place.

« Ce n’était pas une journée facile ici. Il y avait beaucoup de vent et de neige. La course a été annulée avant les quarts de finale et les résultats ont été attribués selon le classement de la Coupe du monde pour les athlètes qui s’étaient qualifiés en ronde suivante », a expliqué Del Bosco.

En raison de l’annulation des qualifications, les skieurs se sont retrouvés pour une première fois dans les portillons de départ pour une vague éliminatoire supplémentaire en seizièmes de finale. Del Bosco a remporté sa course, puis a fini deuxième de sa vague de huitièmes de finale, ce qui était suffisant pour avancer en quarts, qui n’ont jamais eu lieu.

« J’aurais aimé que nous continuions, mais les conditions climatiques n’étaient pas du tout coopératives », a expliqué Del Bosco qui aurait espéré finir mieux que neuvième. « Je veux plus qu’une neuvième place et mon corps tient bien », a ajouté celui qui s’est remis de sa commotion cérébrale et d’une côte brisée survenues en décembre dernier.

Le Canadien Brady Leman et le Suisse Alex Fiva, respectivement deuxième et troisième, ont accompagné Chapuis sur le podium.

Chez les femmes, les concurrentes, qui s’affrontent généralement pour la première fois en quarts de finale, se sont d’abord fait face en huitièmes de finale en remplacement d’une manche qualificative. Brittany Phelan a remporté sa course, ce qui lui a valu le sixième rang au classement final.

« Je suis très contente de cette sixième place, surtout que ce n’était pas une journée facile avec le mauvais temps. J’ai bien skié et j’ai su m’adapter. J’espère poursuivre cette progression », s’est réjouie l’athlète de Mont-Tremblant.

Une autre épreuve de la Coupe du monde de ski cross sera disputée dimanche à Feldberg.

« On espère que les conditions seront meilleures demain pour que nous puissions faire la course au complet », a conclu Chris Del Bosco.