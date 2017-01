Sportcom Audrey Clément-Robert

MONTRÉAL – Le Québécois Alex Harvey et l’Ontarien Len Valjas ont remporté l’or à l’épreuve de sprint style libre par équipe dimanche à la Coupe du monde de ski de fond présentée à Toblach, en Italie.



« Je voulais faire ce sprint par équipe parce que c’est le seul avant les mondiaux et c’est une épreuve olympique, a commenté d’emblée Harvey. Cette médaille a autant d’importance [qu’une individuelle]. C’est bon pour le programme. C’est vraiment un bon résultat pour toute l’équipe et nous pouvons partager ça avec les techniciens, les entraîneurs et tout le staff. Je trouve ça vraiment cool! »



Le duo a complété les six tours de 1,3 kilomètre en 16 min 2,11 s. Leurs plus proches adversaires, les Suédois Karl-Johan Westberg et Oskar Svensson, ont terminé avec 0,53 seconde de retard sur leur chrono. La médaille de bronze est revenue aux Italiens Dietmar Noeckler et Federico Pellegrino (+0,65 seconde).

« Hier, ça m’a vraiment donné confiance pour aujourd’hui. Je savais que j’avais bien récupéré du Tour de ski [...] C’est vraiment dans mes cordes. Ça prend un bon mélange d’endurance et de vitesse. Les relais ont vraiment bien été et ç’a fini au sprint. C'est resté groupé jusque dans le dernier tour », a fait savoir le fondeur de 28 ans.



Pour Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, et Valjas, de Toronto, il était important d’éviter les accidents et de rester devant le groupe pour avoir un bon dernier tour.



« Il fallait rester très près des meneurs du groupe. En finale, nous étions 15 équipes. Ça fait pas mal de trafic. En même temps, il fallait y aller un peu à l’économie pour sauver de l’énergie parce que nous faisions chacun le parcours à trois reprises. »



L’équipe canadienne se dirigera maintenant à la Coupe du monde d’Ulricehamn, en Suède, qui sera présentée la fin de semaine prochaine.