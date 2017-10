RDS.ca D'après un reportage de Sébastien Boucher

En année olympique, les athlètes ne peuvent y échapper; les discussions portent sur les médailles. Et Erik Guay n'y fait pas exception, surtout que c'est tout ce qui manque à son impressionnant palmarès.

Même si le podium olympique est un objectif, Guay a d'autres objectifs en tête et ses récents succès lui ont prouvé qu'il peut les atteindre.

Champion du monde en Super-G et vice-champion en descente; un statut qui collera à Guay pour les deux prochaines saisons.

Mais pour le Québécois, c'est maintenant chose du passé. Une nouvelle saison commence. Il avoue toutefois que les succès de l'hiver dernier se font ressentir en piste.

« Ça me donne énormément de confiance pour l’année qui s’en vient. D’ailleurs, l’été s’est bien déroulé. Je me suis entraîné avec les équipes autrichienne et suisse, et j’ai vu qu’au point de vue vitesse, tout se passait bien. »

Encore une fois, cette année, il peut se concentrer totalement sur le ski, aucune blessure majeure à gérer… si ce n'est d'une frousse survenue à l'entraînement au Chili, en septembre.

« Je n’ai pas mal au dos, ni au genou. La forme physique autant que l’état psychologique. J’ai un peu l’impression d’être au sommet de ma forme en ce moment. »

Des conditions idéales pour amorcer cette saison olympique. Et comme il se le fait rappeler à tous les quatre ans, Guay n'est jamais monté sur un podium olympique. Cette médaille, il la veut, mais est-elle essentielle, avec une carrière marquée de titres mondiaux et un globe de Cristal?

« Ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. (...) J’ai d’autres objectifs, notamment une victoire à Kitzbühel, où je n’ai jamais gagné. C’est une épreuve mythique et la course la plus difficile sur le circuit de la Coupe du monde. Mais pour le Canada, ça serait le fun de gagner aux Olympiques, c’est sûr. »

Même si, tout récemment, sa femme a donné naissance à leur 4e enfant, il y a de fortes chances qu'Erik Guay poursuive sa carrière jusqu'en 2019; soit jusqu'à la défense de son titre mondial.

Mais pour le moment, il veut simplement retrouver un peu de sommeil et peaufiner sa préparation pour les mois de janvier et février.