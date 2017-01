Sportcom

Les Canadiens sont montés sur le podium deux fois plutôt qu’une samedi à la Coupe du monde de skicross de Watles, en Italie. Georgia Simmerling et Brady Leman ont chacun récolté l’argent. Brittany Phelan a quant à elle signé son meilleur résultat en carrière sur le circuit avec une sixième place.

Les qualifications féminines et masculines étaient prévues vendredi, mais ont été annulées en raison des forts vents, de la visibilité réduite et des averses de neige. Ainsi, 32 femmes et 64 hommes ont accédé directement aux tableaux éliminatoires.

En grande finale, la Suédoise Sandra Naeslund a été la première à franchir la ligne d’arrivée devant la Britanno-Colombienne Georgia Simmerling et l’Allemande Heidi Zacher.

Du côté de la petite finale, la Britanno-Colombienne Marielle Thompson a été plus rapide que sa compatriote de Mont-Tremblant, Brittany Phelan, respectivement cinquième et sixième.

« Je suis super contente. J’ai eu des groupes difficiles toute la journée, mais j’ai battu quelques très bonnes skieuses, donc c’est très positif! J’ai bien skié et je compte continuer de progresser et d’apprendre de chaque course que je fais. C’est un pas de plus dans la direction où je veux aller », a commenté Phelan qui avait terminé septième en décembre à Innichen, en Italie.

L’athlète de 25 ans a toutefois avoué qu’actuellement, il lui faudrait de la chance pour monter sur le podium. « Cela peut arriver à n’importe quelle course en ski cross, mais si je continue de prendre de l’expérience et de travailler sur mes faiblesses, je pense que c’est possible d’ici la fin de la saison. »

Thompson domine le classement général de la Coupe du monde de ski cross avec 520 points. Zacher (384 points) est deuxième et la Suisse Fanny Smith (343 points) est troisième. Phelan (184 points) occupe le 12e rang.

« Je suis vraiment contente d’avoir des coéquipières qui sont les meilleures au monde. Je m’entraîne avec elles toute l’année et j’essaie d’apprendre d’elles. Kelsey Serwa, qui est blessée, a été celle qui m’a le plus aidé depuis que j’ai fait la transition du ski alpin au ski cross. Quand je suis en position de départ, ce n’est pas important contre qui je skie. Si tu veux gagner, tu dois courser contre tout le monde. C’est toujours l’fun quand toute l’équipe fait bien. Nous sommes toutes de bonnes amies en dehors des courses et des compétitrices une fois sur la piste », a poursuivi Brittany Phelan.

Del Bosco dans le top-15

Le Suisse Armin Niederer a remporté l’or devant l’Albertain Brady Leman et le Français Jean-Frédéric Chapuis.

Les Ontariens Kevin Drury (8e) et David Duncan (12e), le Montréalais Chris Del Bosco (13e), l’Albertain Kristofor Mahler (28e) et le Britanno-Colombien Ian Deans (30e) étaient aussi en action.

Le parcours de Del Bosco s’est arrêté en quarts de finale quand il a terminé dernier de son groupe. Précédemment, l’athlète de l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension avait été le premier à franchir la ligne d’arrivée de sa vague du tableau des 64 et des huitièmes de finales.

Au classement général de la Coupe du monde en ski cross, le trio de tête est formé de Chapuis (419 points) suivi de Leman (327 points) et du Suisse Alex Fiva (284 points). Del Bosco (90 points) pointe au 22e rang.

Une seconde étape de la Coupe du monde sera présentée dimanche pour les femmes et les hommes.