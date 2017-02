Sportcom

Le surfeur des neiges Baptiste Brochu a mis la main sur sa première médaille de la saison, samedi, à la Coupe du monde de snowboard cross de Bansko, en Bulgarie. Il a terminé sur la troisième marche du podium de la grande finale.

L’athlète de Saguenay a franchi la ligne d’arrivée derrière l’Autrichien Alessandro Haemmerle, médaillé d’or, et le Français Pierre Vaultier, en deuxième place.

« Ça s’est super bien passé toute la journée. On dirait que je savais exactement quoi faire et quand le faire. J’étais deuxième de toutes mes vagues, sauf en grande finale, a dit Brochu. C’était vraiment une grosse finale. Il y avait le champion olympique 2014 [Vaultier] et des gens qui gagnent des médailles aux mondiaux. Je suis très content de la tournure des événements! »

Le planchiste de 22 ans a fait savoir que cette journée l’encourage pour la suite de sa saison. Brochu a rappelé qu’il se remet d’une blessure survenue à la Coupe du monde de Montafon, en décembre dernier.

« Je fais toujours du snowboard avec une attelle. J’ai les deux ligaments du genou droit partiellement déchiré. Je me sens plus en confiance [avec une attelle] étant donné que mon genou n’est pas vraiment stable. Je suis très content d’avoir pu revenir en force dans mes deux derniers événements, surtout celui-ci », a poursuivi le Québécois, sixième en qualifications et médaillé de bronze.

« Pendant l’activité physique, je ne ressens aucune douleur, c’est le soir, ça fait de l’inflammation et ça fait mal. Je dois réduire l’amplitude de mon mouvement dans mes courses à cause de mon attelle, mais sinon, ça va. Pour la prochaine année, je dois la conserver », a conclu Baptiste Brochu.

Également en action, le Britanno-Colombien Kevin Hill et l’Albertain Christopher Robanske ont conclu respectivement aux 15e et 19e rangs. Tous deux ont été arrêtés en quarts de finale. L’Ontarien Tyler Jackson a fini 34e en huitièmes de finale.

De son côté, Danny Bourgeois, de Rosemère, s’est arrêté en qualifications jeudi en terminant au 52e rang.