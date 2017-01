AFP

BERLIN, Allemagne - L'international néerlandais Arjen Robben, 32 ans, a prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu'à la fin de la saison prochaine, a annoncé lundi le club bavarois dans un communiqué.

« Arjen est l'un des meilleurs professionnels du monde à son poste », a déclaré le patron des champions d'Allemagne Karl-Heinz Rummenigge, qui avait toujours affirmé sa volonté de conserver l'attaquant la saison prochaine.

« Il joue depuis presque huit ans à Munich et il est devenu au fil du temps une composante importante de notre équipe », a poursuivi Rummenigge dans le communiqué du Bayern.

« Je suis heureux de jouer un an de plus au Bayern », a affirmé pour sa part le joueur. « L'équipe est l'une des meilleures du monde et Munich est devenue une seconde patrie pour moi et pour ma famille ».

Arrivé en 2009 du Real Madrid, le Néerlandais a rapidement formé avec le Français Franck Ribéry un duo explosif surnommé « Robbery », qui a permis au club de vivre l'une des périodes les plus fastes de son histoire.

Robben a notamment remporté avec le Bayern une Ligue des Champions (2013), une Super-Coupe de l'UEFA, cinq championnats et quatre coupes d'Allemagne. Il est l'auteur du but vainqueur à la 89e minute de la finale de Ligue des Champions 2013, contre Dortmund (2-1).

Selon le site de Sport1, qui avait révélé la prolongation du contrat lundi matin, Robben a lui-même choisi de ne signer que pour un an, afin de se laisser toutes les options ouvertes pour sa fin de carrière, alors qu'il aura 34 ans à l'expiration de son contrat.