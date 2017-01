AFP

Chelsea et Tottenham se sont tranquillement qualifiés dimanche en Coupe d'Angleterre, au contraire de Liverpool, le dauphin des Blues en Premier League, étonnamment accroché (0-0) à Anfield par Plymouth (D4) et qui devra ainsi aller rejouer son 32e finale à l'autre bout du pays.

Après le choc homérique mercredi entre Chelsea et Tottenham, ponctué par la première défaite des Blues après 13 victoires de rang (2-0), les deux clubs londoniens ont connu un retour à l'ordinaire plus anodin face à des équipes de divisions inférieures: les Spurs ont ainsi écarté (2-0) Aston Villa (D2) grâce à Davies puis Son, après la démonstration face à Peterborough (D3)du leader (4-1), nullement dépité par la nouvelle exclusion de Terry (67e) et mis sur orbite pas un doublé de Pedro, un but de Batshuayi et un autre de Willian.

En revanche, Liverpool, le dauphin de Chelsea en championnat, s'est cassé les dents sur Plymouth, s'offrant ainsi un voyage dans le sud d'ici quelques jours.

En faisant dix changements, Jürgen Klopp a aligné la formation la plus jeune (21 ans et 296 jours de moyenne) de l'histoire des Reds. Celle-ci, bien que dominatrice, a manqué de tranchant face au but adverse et même le rappel de Sturridge, Lallana ou Firmino en seconde période n'a pas résolu ce problème.

Vendredi et samedi, aucun des autres cadors de l'élite n'avait trébuché et Manchester City, Manchester United et Arsenal notamment se retrouvent tous au rendez-vous des 16e de finale.

Parmi les six éliminés de l'élite, la plus grosse surprise est venue de Bournemouth, mis sèchement (3-0) à la porte samedi par Millwall, pensionnaire du 3e étage. Outre Liverpool, Sunderland, Norwich et Crystal Palace devront également rejouer.