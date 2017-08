MANCHESTER, Royaume-Uni - Zlatan Ibrahimovic a paraphé un contrat d'une saison avec le Manchester United jeudi pour, en ses propres termes, finir ce qu'il a commencé avec la mythique formation britannique.

L'attaquant suédois a marqué 28 buts en 46 matchs avec le United l'an dernier, mais a été libéré durant l'été après avoir subi une grave blessure à un genou en avril.

Ibrahimovic, qui est âgé de 35 ans, s'est concentré sur sa rééducation pendant la saison estivale et a convaincu la direction du United de lui offrir un nouveau pacte.

« Ç'a toujours été mon intention et celle de l'équipe de demeurer (ici), a affirmé Ibrahimovic. J'ai très hâte de retourner sur le terrain du Old Trafford, mais je sais aussi que je dois prendre mon temps et m'assurer que je serai prêt. »

L'entraîneur du United, José Mourinho, dit n'avoir « aucun doute » qu'Ibrahimovic « jouera un rôle important durant la deuxième moitié de la saison ».

« Nous sommes emballés de voir que Zlatan est sur la voie de la guérison, et nous le sommes tout autant de pouvoir compter de nouveau sur son désir de vaincre et sur son expérience », a ajouté Mourinho.