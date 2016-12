AFP

LONDRES - Frank Lampard, le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea, sans club depuis son départ de New York City, a confié samedi son attachement viscéral pour les « Blues », assurant qu'il retournerait quoi qu'il arrive dans son club, dans l'équipe sur le terrain ou même dans les tribunes.

« Si c'est avec mon abonnement, les voir jouer, je ne sais pas encore mais je garderai un contact très proche. Si c'est en tant que joueur, ce n'est pas à moi de le décider, donc je ne peux pas en dire plus », a-t-il dit à une chaîne anglaise aux côtés du capitaine des Blues, John Terry.

« John et moi-même sommes Chelsea jusqu'au bout des ongles, donc qu'importe ce qui adviendra, je serai à Chelsea dans une certaine mesure », a-t-il poursuivi.

L'ancien milieu international anglais, âgé de 38 ans, a quitté Chelsea en 2014 après avoir porté le maillot bleu durant 13 années, au cours desquelles il a inscrit 211 buts, un record.

Il vient de conclure deux saisons aux États-Unis, au New York City, avec un bilan plus qu'honorable: 15 buts en 31 rencontres. Il n'a pas encore décidé s'il poursuivait ou non sa carrière comme joueur.

« Je me sens en forme, frais dans ma tête », a ajouté Lampard. « Si je continue de jouer, ça doit être parfait. Je ne veux pas paraître snob, mais ce que je veux faire doit être parfait pour ma famille, moi-même et toutes ces choses. »