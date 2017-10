AFP

En quelques semaines, la belle mécanique de Dortmund s'est grippée : battu 4-2 samedi sur le terrain du promu Hanovre, le Borussia n'a pris qu'un point en trois matchs et va laisser la tête du championnat au vainqueur du grand match de ce samedi soir entre le Bayern et Leipzig.

Le Bayern, qui compte 20 points comme Dortmund, reçoit le RB Leipzig (19 pts) dans un match au sommet qui décidera du nom du meneur à l'issue de cette 10e journée. Les deux équipes se sont déjà affrontées mercredi en Coupe d'Allemagne et le champion en titre est allé gagner à Leipzig aux tirs au but (1-1, 5-4 tab).

Pratiquement éliminés de la Ligue des champions sauf miracle, en apnée en Bundesliga, les Noir et Jaune (20 pts) du Borussia ont de nouveau craqué à Hanovre, désormais solide quatrième avec 18 pts. Quoi qu'il arrive, Dortmund sera encore sur le podium à l'issue de cette journée mais l'entraîneur néerlandais Peter Bosz va devoir stopper d'urgence la dégringolade.

Le secteur offensif n'est pas en cause. Le Borussia reste, et de loin, la meilleure attaque du championnat avec 27 buts (devant le Bayern et Leverkusen, 22 buts).

Les observateurs notent en revanche le manque d'équilibre de cette équipe hyper-offensive, trop souvent prise à découvert en contre. Et les faiblesses individuelles des défenseurs, notamment de la charnière Sokratis-Zagadou, ne donnent pas la sécurité nécessaire dans ce type de situation.

« Pas facile de dire ce qui n'a pas marché, a déclaré le capitaine de Dortmund Marcel Schmelzer. Mais ce n'est pas un problème lié à notre système de jeu. C'est un coup dur pour nous, nous étions en tête et nous gâchons notre position avec ce match. Il va falloir qu'on discute dans le vestiaire, il y a beaucoup de choses à dire. »

Les quatre buts de Hanovre samedi sont en tous cas symptomatiques. Le premier est marqué par le Brésilien Jonathas (1-0, 20e) sur un penalty provoqué par une faute du gardien Bürki, face à un attaquant qui avait échappé à l'arrière-garde du Borussia.

Sur le deuxième (Bebou, 2-1 40e), les deux centraux, l'ex-Parisien Dan-Axel Zagadou et Sokratis sont tous les deux débordés par les attaquants.

Le troisième but est l'oeuvre de Felix Klaus (3-2, 60e) sur coup franc direct après une faute de Zagadou, immédiatement exclu pour avoir déséquilibré en pleine course un attaquant qui filait seul vers le but.

Sur le quatrième, le Togolais Bebou réussit un doublé en partant seul depuis son camp dans le dos de toute la défense sur un contre (4-2, 86e).

Dortmund a marqué par Zagadou, son premier but en professionnel (1-1, 27e) et Yarmolenko (2-2, 52e). Pierre-Emerick Aubameyang, toujours en tête du classement des buteurs avec 10 réalisations, est resté muet pour la deuxième fois consécutive.

Dans les autres matches, Hoffenheim a perdu pour la première fois à domicile après 22 rencontres, 1-3 contre Mönchengladbach, et redescend à la septième place, hors des places européennes. Schalke a concédé le nul à domicile contre Wolfsburg (1-1) et stagne en cinquième position.