AFP

BERLIN, Allemagne - Francfort a repris la 3e place du Championnat d'Allemagne au Borussia Dortmund, en compagnie de Leipzig et du leader Bayern Munich, après sa victoire devant la lanterne rouge Darmstadt 2-0, dimanche, en clôture de la 19e journée de Bundesliga.

Le Japonais Makoto Hasebe a débloqué la situation pour les siens à la 74e minute sur penalty avant que Ante Rebic ne scelle le score dix minutes plus tard.

Samedi, la victoire du Borussia Dortmund sur le 2e Leipzig (1-0) avait temporairement délogé Francfort du podium. Mais grâce à ce succès, l'Eintracht compte désormais 35 points, soit un de plus que Dortmund et Hoffenheim qui restent en embuscade.

Francfort reste cependant loin derrière le Bayern Munich, certes tenu en échec à Schalke samedi (1-1) mais toujours confortablement installé au sommet du championnat avec 46 points.

Dans l'autre match de la journée, Augsburg, mené deux fois au score, a finalement réussi à l'emporter face à Brême (3-2) grâce à un but à la dernière minute de son attaquant international paraguayen Raul Bobadilla (90+3e).

Le Werder Brême, qui lutte pour son maintien, peut se mordre les doigts.

Alors qu'il avait ouvert le score grâce à Theodor Gebre Selassie (26e) puis repris l'avantage par Max Kruse sur penalty (65e), Augsburg est à chaque fois revenu. Jonathan Schmid (28e) et Koo Ja-cheol (79e) ont remis leur équipe sur pied avant le coup de poignard final de Bobadilla.

Augsburg s'installe à la 10e place tandis que Brême est 15e et premier non relégable, seulement grâce à une meilleure différence de but que Hambourg.